A koronavírus-világjárvány és az orosz–ukrán háború nyomán gazdasági krízis sújtja Európát, ami mára odáig harapódzott, hogy az Európai Parlament legfrissebb Eurobarométer-felmérésébőlegyértelműen kiderül: az európaiak 93 százalékának az emelkedő megélhetési költségek jelentik a legnagyobb gondot.

Általános az anyagi bizonytalanság, spórol a lakosság

Kivétel nélkül minden uniós tagállamban tízből több mint hét válaszadó nyilatkozott úgy, hogy aggódik a megélhetési költségek emelkedése miatt, mégpedig olyannyira, hogy az emelkedő energia- és élelmiszerköltségek életkortól, nemtől, iskolai végzettségtől vagy szociális háttértől függetlenül minden csoportban bizonytalanságot ébresztettek.

Így van ez természetesen Magyarországon is, ezért erről a kérdéskörről nemrégiben a Napi.hu felmérést készíttetett a Pulzus Kutató céggel, és abból az elemzésből kiderült, hogy a lakosság kényszerű spórolásba kezdett, szinte mindenki kuporgat, a megkérdezettek legalább fele tavaly augusztus óta jelentősen mérsékelte az élelmiszerre, a szórakozásra, az étterembe járásra, az energiahordozókra, a ruhaneműre, valamint az utazásra fordított költségeit.

Havi 350-450 ezer forintos jövedelemre vágynak a magyarok

Az elmondottak miatt arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon hogy ítélik meg az emberek, mennyi pénzből lehet kijönni havonta, így aztán erről is tanulmányt kértünk a Pulzus Kutatótól, amelyből kiderült, egy normális életszínvonal fenntartását a magyarok harmada havonta nettó 350 ezer forintnál is magasabb jövedelemből tudja elképzelni, de a válaszadók ötöde szerint havi 450 ezer forint is kevés a megélhetéshez.

A KSH adata: 305.800 forint a nettó

A budapesti megkérdezettek többsége (58 százalék) szerint 250 és 450 ezer forint között lenne az a nettó bér, amiből 2023-ban meg lehet élni.

Ehhez képest a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) aktuális jelentése szerin a kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset mediánértéke 305 800 forint volt, 19,2 százalékkal felülmúlva az előző év novemberi értéket, és eszerint a vágyak nagy átlagban nagyjából harmóniában vannak a valósággal, de azért persze kicsit túlszárnyalják azt.

Szóval nagyjából 305.800 forint. Ezt így önmagában tudomásul kell venni, de összehasonlításképpen

izgalmas kérdés, hogy mi a helyzet a Magyarországgal szomszédos államokban, mennyit keresnek ott az emberek, illetve mennyibe kerül számukra a mindennapos élet?

Ennek jártunk utána, a fővárosokat vizsgálva

A kérdés megválaszolásához segítségül hívtuk a Numbeo weboldalt, amely nem más, mint egy tömeges információforrások alapján működő globális adatbázis, amelybe megfelelő hozzáféréssel bárki beilleszthet vagy módosíthat adatokat. A Numbeo információi így bemutatják egyebek mellett az egyes országokban jellemző megélhetési költségeket, vagyis éppen azokat az információkat, amelyekre kíváncsiak vagyunk.

Lássuk tehát, mi a helyzet Budapesten, Pozsonyban, Kijevben, Bukarestben, Belgrádban, Zágrábban, Ljubljanában, Bécsben. Lehet böngészni, lehet csodálkozni:

Budapest

Nettó átlagkereset: 394,397 Ft

Egy egyedülálló személy becsült havi költsége: 249.602 Ft, lakásbérleti díj nélkül.

Vendéglátós kiadások

Étkezés egy olcsó étteremben: 3.500 Ft

Sör: 800 Ft

Cappuccino: 735 Ft

Bolti kiadások

Tej, 1 liter: 488 Ft

Fehér kenyér, 0,5 kg: 530 Ft

Sajt, 1 kg: 4.355 Ft

Filézett csirke, 1 kg: 1.908 Ft

Alma, 1 kg: 561 Ft

Ásványvíz, 1,5 liter: 166 Ft

Cigaretta, 1 csomag, 20 szál: 2.080 Ft

Közlekedési kiadások

Menetjegy: 350 Ft

Havi bérlet: 9.500 Ft

Benzin: 665 Ft

Havi közmű költségek

Alapvető kiadások (áram, fűtés, hűtés, víz, szemétdíj) egy 85 m2-es lakásban: 57.407 Ft

Internet előfizetés: 5.350 Ft

Pozsony

Nettó átlagkereset: 456,295 Ft

Egy egyedülálló személy becsült havi költsége: 266,289 Ft, lakásbérleti díj nélkül.

Vendéglátós kiadások

Étkezés egy olcsó étteremben: 3.026 Ft

Sör: 756 Ft

Cappuccino: 900 Ft

Bolti kiadások

Tej, 1 liter: 366 Ft

Fehér kenyér, 0,5 kg: 523 Ft

Sajt, 1 kg: 4.139 Ft

Filézett csirke, 1 kg: 2.439 Ft

Alma, 1 kg: 586 Ft

Ásványvíz, 1,5 liter: 276 Ft

Cigaretta, 1 csomag, 20 szál: 1.702 Ft

Közlekedési kiadások

Menetjegy: 340 Ft

Havi bérlet: 11.350 Ft

Benzin: 666 Ft

Havi közmű költségek

Alapvető kiadások (áram, fűtés, hűtés, víz, szemétdíj) egy 85 m2-es lakásban: 82.080 Ft

Internet előfizetés: 7.120 Ft

Kijev

Nettó átlagkereset: 180,552 Ft

Egy egyedülálló személy becsült havi költsége: 162.560 Ft, lakásbérleti díj nélkül.

Vendéglátós kiadások

Étkezés egy olcsó étteremben: 2.912 Ft

Sör: 451 Ft

Cappuccino: 473 Ft

Bolti kiadások

Tej, 1 liter: 361 Ft

Fehér kenyér, 0,5 kg: 256 Ft

Sajt, 1 kg: 2.852 Ft

Filézett csirke, 1 kg: 1.375 Ft

Alma, 1 kg: 193 Ft

Ásványvíz, 1,5 liter: 174 Ft

Cigaretta, 1 csomag, 20 szál: 728 Ft

Közlekedési kiadások

Menetjegy: 106 Ft

Havi bérlet: 3.398 Ft

Benzin: 520 Ft

Havi közmű költségek

Alapvető kiadások (áram, fűtés, hűtés, víz, szemétdíj) egy 85 m2-es lakásban: 34.310 Ft

Internet előfizetés: 1.781 Ft

Bukarest

Nettó átlagkereset: 352,784 Ft

Egy egyedülálló személy becsült havi költsége: 226.233 Ft, lakásbérleti díj nélkül.

Vendéglátós kiadások

Étkezés egy olcsó étteremben: 3.852 Ft

Sör: 809 Ft

Cappuccino: 986 Ft

Bolti kiadások

Tej, 1 liter: 615 Ft

Fehér kenyér, 0,5 kg: 380 Ft

Sajt, 1 kg: 2.936 Ft

Filézett csirke, 1 kg: 2.215 Ft

Alma, 1 kg: 393 Ft

Ásványvíz, 1,5 liter: 245 Ft

Cigaretta, 1 csomag, 20 szál: 1.926 Ft

Közlekedési kiadások

Menetjegy: 231 Ft

Havi bérlet: 6.164 Ft

Benzin: 553 Ft

Havi közmű költségek

Alapvető kiadások (áram, fűtés, hűtés, víz, szemétdíj) egy 85 m2-es lakásban: 46.083 Ft

Internet előfizetés: 3.242 Ft

Belgrád

Nettó átlagkereset: 241,071 Ft

Egy egyedülálló személy becsült havi költsége: 221.545 Ft, lakásbérleti díj nélkül.

Vendéglátós kiadások

Étkezés egy olcsó étteremben: 3.126 Ft

Sör: 806 Ft

Cappuccino: 704 Ft

Bolti kiadások

Tej, 1 liter: 498 Ft

Fehér kenyér, 0,5 kg: 250 Ft

Sajt, 1 kg: 2.999 Ft

Filézett csirke, 1 kg: 2.435 Ft

Alma, 1 kg: 393 Ft

Ásványvíz, 1,5 liter: 204 Ft

Cigaretta, 1 csomag, 20 szál: 1.290 Ft

Közlekedési kiadások

Menetjegy: 290 Ft

Havi bérlet: 10.566 Ft

Benzin: 600 Ft

Havi közmű költségek

Alapvető kiadások (áram, fűtés, hűtés, víz, szemétdíj) egy 85 m2-es lakásban: 55.160 Ft

Internet előfizetés: 8.869 Ft

Zágráb

Nettó átlagkereset: 414,600 Ft

Egy egyedülálló személy becsült havi költsége: 271.852 Ft, lakásbérleti díj nélkül.

Vendéglátós kiadások

Étkezés egy olcsó étteremben: 3.770 Ft

Sör: 1.001 Ft

Cappuccino: 691 Ft

Bolti kiadások

Tej, 1 liter: 455 Ft

Fehér kenyér, 0,5 kg: 421 Ft

Sajt, 1 kg: 3.330 Ft

Filézett csirke, 1 kg: 3.298 Ft

Alma, 1 kg: 509 Ft

Ásványvíz, 1,5 liter: 386 Ft

Cigaretta, 1 csomag, 20 szál: 1.745 Ft

Közlekedési kiadások

Menetjegy: 201 Ft

Havi bérlet: 18.075 Ft

Benzin: 662 Ft

Havi közmű költségek

Alapvető kiadások (áram, fűtés, hűtés, víz, szemétdíj) egy 85 m2-es lakásban: 74.491 Ft

Internet előfizetés: 8.990 Ft

Ljubljana

Nettó átlagkereset: 497,644 Ft

Egy egyedülálló személy becsült havi költsége: 297.196 Ft, lakásbérleti díj nélkül.

Vendéglátós kiadások

Étkezés egy olcsó étteremben: 3.783 Ft

Sör: 1.134 Ft

Cappuccino: 704 Ft

Bolti kiadások

Tej, 1 liter: 429 Ft

Fehér kenyér, 0,5 kg: 646 Ft

Sajt, 1 kg: 4.170 Ft

Filézett csirke, 1 kg: 3.233 Ft

Alma, 1 kg: 727 Ft

Ásványvíz, 1,5 liter: 258 Ft

Cigaretta, 1 csomag, 20 szál: 1.702 Ft

Közlekedési kiadások

Menetjegy: 491 Ft

Havi bérlet: 13.997 Ft

Benzin: 603 Ft

Havi közmű költségek

Alapvető kiadások (áram, fűtés, hűtés, víz, szemétdíj) egy 85 m2-es lakásban: 104.322 Ft

Internet előfizetés: 12.587 Ft

Bécs

Nettó átlagkereset: 1,123,755 Ft

Egy egyedülálló személy becsült havi költsége: 325.708 Ft, lakásbérleti díj nélkül.

Vendéglátós kiadások

Étkezés egy olcsó étteremben: 5.674 Ft

Sör: 1.626 Ft

Cappuccino: 1.368 Ft

Bolti kiadások

Tej, 1 liter: 499 Ft

Fehér kenyér, 0,5 kg: 727 Ft

Sajt, 1 kg: 4.098 Ft

Filézett csirke, 1 kg: 4.078 Ft

Alma, 1 kg: 847 Ft

Ásványvíz, 1,5 liter: 227 Ft

Cigaretta, 1 csomag, 20 szál: 2.269 Ft

Közlekedési kiadások

Menetjegy: 907 Ft

Havi bérlet: 17.970 Ft

Benzin: 679 Ft

Havi közmű költségek

Alapvető kiadások (áram, fűtés, hűtés, víz, szemétdíj) egy 85 m2-es lakásban: 83.576 Ft

Internet előfizetés: 11.120 Ft

Kifaggattuk a kérdésről a mesterséges intelligenciát is

Olyan sokat írunk az elmúlt időszakban a Napi.hu hasábjain a mesterséges intelligencia térhódításáról, hogy kíváncsiságból feltettük a kérdést a ChatGPT-nek, mi a véleménye a budapesti megélhetési költségekről, összehasonlítva azokat a környező fővárosokéval, vagyis azt tudakoltuk, hogy véleménye szerint anyagi szempontból hol a legjobb élni a térségünkben.

Nos, a mesterséges intelligencia kevés tanakodás után Budapestet vonzó városnak nevezte, és az alábbi választ adta:

„Az általános tapasztalat az, hogy Budapest az egyik legdrágább város a régióban, a megélhetési költségek pedig függenek az egyén életmódjától és igényeitől is. Azonban az összehasonlítás néhány tényezőtől függ, például a bérek, az adók és az életszínvonal.

Az Eurostat 2021-es felmérése alapján a fővárosok közül Budapest a legolcsóbb a lakbér, az élelmiszer és az alkohol árak szempontjából a régióban. Ugyanakkor a közlekedési költségek és az egyéb szolgáltatások, mint például az egészségügyi szolgáltatások és a kulturális programok, magasabbak lehetnek, mint a környező fővárosokban.

Mint minden város esetében, a megélhetési költségek szubjektívek, és az egyéni helyzetektől függenek. Azonban általánosságban elmondható, hogy Budapest vonzó város a magas minőségű élet és a kulturális élmények szempontjából, és az adórendszere is kedvezőbb lehet, mint a szomszédos fővárosokban. Ennek ellenére más régiókban is vannak lehetőségek az olcsóbb életre és a magasabb életszínvonalra, például a keleti szomszédainkban található városokban, mint Varsó, Belgrád, Bukarest és Szófia.”