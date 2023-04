Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólította a világ vezetőit, hogy reagáljanak, miután felbukkant egy videó, amelyen látszólag egy ukrán katona látható, akit egy vélhetően orosz katona lefejez. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) közölte, hogy nyomozást folytat a „háborús bűncselekmény” ügyében – írta a BBC.

A rossz minőségű videót a jelek szerint mobiltelefonnal vették fel, a videó körülményeit tekintve valószínűleg a nyári hónapokban. A felvételen egy katonai egyenruhás férfi látható, aki az ukrán katonákra jellemző sárga karszalagot visel, az elkövető és a klipben látható többi férfi lábán pedig fehér szalag van, amelyet az orosz katonák köztudottan azonosítási eszközként viselnek.

A rövid videó során a sárga karszalagot viselő áldozatot egy nagy kést tartó férfi végzi ki, akinek a lábán fehér pánt van. A tett helyszíne nem egyértelmű, de az interneten megjelent találgatások szerint a videót a kelet-ukrajnai Kreminna város közelében vehették fel. A felvétel kedden késő este kezdett el keringeni a Telegramon, miután egy Kreml-párti blogger megosztotta azt közel 300 ezer követőjével. A videó azóta a Twitteren is elterjedt.

A Kreml reakciója szerint a videó „szörnyű”, de a hitelességét ellenőrizni kell, ahogy azt is, hogy ki áll mögötte. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy „a hamisítványok világában, amelyben élünk, ellenőrizni kell ennek a felvételnek a valódiságát”.

Nabila Massrali, az Európai Unió külügyi szóvivője emlékeztette Oroszországot, hogy be kell tartania a humanitárius jogot, és hozzátette, hogy az EU elkötelezett amellett, hogy felelősségre vonja a háború során elkövetett háborús bűncselekmények elkövetőit.

Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója azt mondja, hogy „megdöbbentőek azok a rendkívül szörnyű videók”, amelyek ukrán katonák kivégzéséről készültek.

– áll a közleményben. A misszió hangsúlyozta, hogy ezeket a legutóbbi jogsértéseket, akárcsak a többit, megfelelően ki kell vizsgálni, és az elkövetőket bíróság elé kell állítani.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) is vizsgálatot indított a háborús bűncselekmény ügyében, amelyet az interneten terjesztett videón rögzítettek – írta az Interfax Ukraine.

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of ???????? trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don't expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of ???????? terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW