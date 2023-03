A napokban maga Ferenc Pápa is pozitívan nyilatkozott a homoszexuálisok helyzetéről, kijelentette, hogy az evangélium szerint Isten mindenkit szívesen lát az egyházában, így a melegeket is. Az egyház nyitása a homoszexuális párok felé Németországban is komolyra fordult, ugyanis a német katolikus egyház megreformálásán dolgozó, katolikus képviselőkből és püspökökből álló testület megszavazta, hogy 2026 márciusától az azonos nemű párok hivatalos egyházi áldásban részesülhessenek. A kezdeményezést a pénteken tartott szavazáson javasolják majd a német katolikus egyháznak.