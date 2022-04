Orbán Viktor miniszterelnök a héten jelentette be, hogy mind az üzemanyagoknál, mind a kijelölt élelmiszereknél marad a kormányzati árstop legalább július 1-ig.

Ez a benzin és a gázolaj esetében továbbra is 480 forintos kis- és nagykereskedelmi árat jelent, vagyis az eredetileg tervezett május 15-i határidő után is jelentősen olcsóbb marad az üzemanyag. A Holtankoljak.hu számítása szerint a "sima" benzin piaci ára 591 forint, a gázolajé 674 forint lenne, vagyis az autósok továbbra is 111, illetve 194 forintot spórolnak literenként.

Ez nehéz helyzetbe hozza a kis benzinkutakat, akik eddig is a szűkmarkú, 20 forintos állami támogatás segítségével maradtak talpon, de Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke hvg-nek azt mondta, hogy ha nem tudják stabilizálni a helyzetünket, akkor június 1. után sok száz kút lesz kénytelen bezárni az eddigiek mellett. Az ellátás - bár stabilizálódott - a Mol még nem tud annyi üzemanyagot adni mindenkinek, amennyit kérnek. Ismert, hogy a magyar olajvállalat vette át azoknak a nagykereskedőknek az ügyfélkörét, akik nem tudtak veszteséggel a magyar piacon maradni.

Közben a Mol az olcsó orosz olajat vásárolva milliárdos profitot tesz zsebre a finomítói árrésen.

A jelenlegi állami kompenzáció duplájára van szükség a független benzinkutasok szerint.

Élelmiszerek

A kormány döntése értelmében a

kristálycukor,

a búzafinomliszt (BL 55)

a finomított napraforgó-étolaj

a házi sertéscomb

a csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég

és az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8 százalékos zsírtartalmú tehéntej

továbbra is tavaly októberi áron adható.

Ez május elején járt volna le.

Bár a boltokat talán nem érinti ez annyira súlyosan, mint a benzinkutakat Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint beruházásokat, beszerzéseket ütemezhetnek át az árstop miatt.

Az embereknek tetszik

Nem nagy meglepetés, hogy ha valami olcsóbb, akkor az az emberek túlnyomó többségének tetszik, függetlenül attól, hogy ennek milyen következményei lesznek.

A Pulzus kutató reprezentatív felmérése szerint az emberek 68 százaléka támogatja a kormány döntését az árstop meghosszabbításáról, és csak 32 százalékuk ellenzi. A nők körében ez az arány 79-21, a férfiaknál 53-47 százalék.

A diplomások jobban látják a következményeket

A felsőfokú végzettségű válaszadóknak csupán szűk többsége támogatja a hosszabbítást (51 százalék) és 49 ellenzi. Ezzel szemben az alacsonyabb végzettségűek közében 70-30 százalék ez az arány.

A kutatás azt is megmutatja, hogy minél kisebb településen lakik valaki annál inkább támogatja az intézkedést, ugyanakkor Budapesten is többségben vannak azok, akik örülnek neki. A fővárosban a támogatók aránya 57 százalék, a megyei jogú városokban 66, a kisebb városokban és a községekben pedig 72-72 százalék.

A korral nő a támogatás

Az idősebbek is inkább támogatják a döntést, 60 felett az arány 73 százalék, 39 alatt pedig 63, tehát még a fiatalok nagy többsége is bőven egyetért a hosszabbítással.