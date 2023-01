Esővízben úszott a Kálvin téri metrómegálló – írta meg a napokban a Magyar Hang. A beázás a 4-es metró szintjét is elérte: lámpákról csepegett a csapadék a peronra, balesetveszélyesen csúszóssá téve a közlekedést. A vizesedéssel kapcsolatban megkérdezték a BKV-t is, a társaság pedig két nap elteltével reagált.

Válaszuk alapján a beázás kellemetlen, de azért gyakori dolog, ami máshol is előfordul.

A világ számos nagyvárosához hasonlóan – sajnálatos módon – a budapesti metróállomásokon is folyamatos problémát jelent a vizesedés, vízbetörés, melyek okait minden esetben igyekszünk feltárni és elhárítani

– írták a lapnak.

A tájékoztatásuk szerint a legtöbb hibát – a lehetséges műszaki megoldási lehetőségek figyelembevételével – javítják, például lemezszigeteléssel, injektálással. A szigetelés javítását követően azonban a talajvíz általában más irányba keres utat magának, akár ismételten megjelenhet az állomás területén is. – A Kálvin tér környezetében – különösen a kiadós esőzéseket követően, sajnos, előfordulhat talajvíz – közölték. Az aluljárót is érintő beázás miatt a BKV már vizsgálja a „műszaki megoldás lehetőségét”, és egyeztet a javításban érdekelt felekkel.

Az összesen 452 milliárd forintba kerülő 4-es metró vonalát 2014 márciusában adták át, és már röviddel megnyitó után vizesedni kezdett

Az Index már 2014 szeptemberében – öt hónappal a nyitás után – arról számolt be, hogy ázik a Kálvin téri állomás, pontosan ugyanott, ahol nyolc évvel később is szivárog az esővíz. A Hvg.hu 2017-ben hat olyan állomást mutatott be a 4-es járat vonalán, ahol nagy foltokban, felázások formájában hagyott jó látható nyomokat a csapadék. A padra csöpögő vízről pedig 2021-ben a Járókelő.hu nevű portál is beszámolt (az utasokat védő vályút a jelek szerint csak később szerelték fel a pad felé).