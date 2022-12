Szerdán megjelentek a Magyar Közlönyben a falusi csok és a babaváró hitel és az új lakások építésére vonatkozó áfa-visszaigénylési kedvezmény meghosszabbításáról szóló kormányrendeletek, valamint az is, hogy januártól már nem csak a 25 év alatti fiatalokra, hanem a 25 és a 30 év közötti, gyermeket vállaló nőkre is kiterjed az szja-mentesség.

A harminc év alatti, legalább egy gyermeket vállaló nők további kedvezményt is kaptak, hiszen megjelent egy olyan határozat is a Magyar Közlönyben, ami szerint ha a hitelfelvevő nőnek a felsőoktatási tanulmányai alatt vagy azok sikeres befejezését (az oklevél megszerzését) követő két éven belül gyermeke születik, vagy gyermeket fogad örökbe, a fennálló hallgatói hiteltartozása száz százalékának megfelelő összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Magyarul, elengedik a diákhitelét.

A Bank360.hu emlékeztet, hogy hasonló támogatás ugyan eddig is volt a diákhiteleseknél, de sokkal szűkebb körben. A jelenlegi szabály szerint ugyanis a hitelfelvevő nő második gyermeke megszületése vagy örökbefogadása esetén

a fennálló hallgatói hiteltartozása ötven százalékának megfelelő összegű,

harmadik vagy további gyermeke megszületése vagy örökbefogadása esetén a fennálló tartozása száz százalékának megfelelő összegű

vissza nem térítendő állami támogatásban részesül.

A diákhitelt jellemzően jóval 30 éves kornál fiatalabban veszik fel a hallgatók, az új kedvezménnyel a diploma megszerzését követő két évig lehet élni.

Fél évre szólhat a Diákhitelre vonatkozó kamatstop

Nemrég jelentette be jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, hogy a diákhitelekre is kiterjesztik a kamatstopot: 2023. januárjától a diákhitel továbbra is 4,99 százalékos kamattal lesz elérhető. A diákhitel 1 – vagyis a szabad felhasználású tanulmányi kölcsön – korábban 1,99 százalékos kamattal volt elérhető, ezt júliustól emelték 4,99 százalékra. A döntés a diákhitel 2-t felvett egyetemistákat, főiskolásokat nem érinti, hiszen ez a típusú hallgatói kölcsön eddig is kamatmentes volt számukra.