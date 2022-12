A határozatok értelmében a kormány két évvel, 2024-ig meghosszabbította a babaváró hitel, a falusi CSOK és az ötmillió forintos határig terjedő áfa-visszaigénylés december 31-i lejáratát.

A babaváró hitel meghosszabbítására még a nyáron ígéretet tett a kormány, majd Orbán Viktor miniszterelnök múlt heti évértékelő beszédében is a megtartásának fontosságáról beszélt. A kormányfő kijelentette: szerinte csak az a családtámogatási rendszer a jó, amelyik hosszú távon és kiszámíthatóan működik. A babaváró hitelnél a maximum 10 millió forintos hitel már egy gyermek megszületése esetén kamatmentessé válik, három gyermek esetén pedig támogatássá alakul - ezen nem változtatott a kormány a mostani Magyar Közlöny szerint, csak a dátumon.

Nem jár le a falusi CSOK

Módosított a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény szabályain is az új rendelet. A CSOK-nál némileg jobb kondíciókkal igényelhető falusi CSOK nem jár le, hanem 2024. december 31-ig meghosszabbodik. Emlékezetes, a miniszterelnök sajtóinterjújában ezt a támogatást egyértelműen olyanként említette, ami 2023-tól is megmarad, és nem is lesz benne változásjanuártól.

Az új lakások építésénél az áfavisszaigénylési kedvezményt szintén két évvel , 2024. december 31-ig meghosszabbítják, a rendelet szerint változatlan feltételekkel. Tehát a családok továbbra is visszaigényelhetik az építési, vagy vásárlási költségeik árát, maximum 5 millió forintig.

Ezeken túlmenően kiderült az is, hogy az 5 százalékos lakásvásárlási támogatás marad, de a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye csak 2022. december 31-ig van lehetőség, tehát már csak néhány napig. Egy engedményt azonban adott a kormány, hívja fel a figyelmet a Bank360.hu.

A megfelelő befogadóképességű személygépkocsi a szerzési támogatásra való jogosultságot megállapító határozat véglegessé válását követően szerezhető meg. Az eredeti rendelet szerint ha az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés a határozat véglegessé válásától számított hat hónapon belül nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható. Ezt a határidőt tolta most ki az új rendelet egy évre. A támogatás mértéke 2,5 millió forint, de legfeljebb a megszerzés időpontjában érvényes bruttó vételár 50 százaléka, magyarázza a fontos részleteket a portál.

SZJA-mentesség

Januártól már nem csak a 25 év alatti fiatalokra, hanem a 25 és a 30 év közötti, gyermeket vállaló nőkre is kiterjed az szja-mentesség. Az erről szóló kormányrendelet szintén szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben. A családtámogatási rendszer kibővítéséről a napi.hu korábban megírta, több tízezer női munkavállalónak jelenthet jelentős nettó keresetemelkedést.