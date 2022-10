A magyar kormány 2021. július végén egy kormányhatározattal vezette be, hogy egyszerűsíti a digitális nomádok magyarországi beutazását és tartózkodását. Az év eleje óta igényelhető fehér kártyát azok a harmadik országbeli személyek szerezhetik meg, akik más országban foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állnak, vagy igazolt nyereséggel rendelkező külföldi vállalkozásban tulajdoni részesedéssel rendelkeznek, és a munkájukat, illetve vállalkozásuk irányítását Magyarországról fejlett digitális technológiai megoldással végzik.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a távmunka igazolása bőven elég ahhoz, hogy a magyarországi ideiglenes tartózkodásra bárki jogosult legyen. Ráadásul az engedély két évre szólhat, amely további két évvel meghosszabbítható.

Mivel a fehér kártya feljogosítja a tulajdonosát, hogy az unión belül szabadon utazzon, a digitális nomádság vonzó is lehetne - de egyelőre nem rohanták le Magyarországot az így bevándorolni kívánók. Ebben szerepet játszhat az is, hogy az így szerzett tartózkodási idő nem számít bele tartósabb bevándorlás feltételéül szabott időbe, vagyis a rendszer különösebben nem marasztalja a távmunkában dolgozókat.

Kevesen kérték, de oroszok és ukránok is jöttek

„2022. szeptember 30-ig összesen 287 fehér kártya iránti kérelmet nyújtottak be. A benyújtott kérelmek közül 3 százalék esetében született elutasító döntés” – közölte a Napi.hu-val a bevándorlási ügyekért felelős Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság.

A válasz alapján tehát összesen 8-9 kérelmet utasítottak vissza. Azt nem tudni, hogy milyen okból estek ki a magyarországi tartózkodásra jogosító fehér kártyások közül, miközben a szabályozás nagyon laza. Mindössze arra van szükség, hogy a digitálisan elvégezhető munkát folytató személy a foglalkoztatótól származó hiteles igazolást adjon be a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyáról, valamint hogy igazolja, az elmúlt hat hónapban volt 2000 eurót meghaladó jövedelme, ami 840 ezer forintot jelent jelenlegi euróárfolyamon.

Ez hat hónapra leosztva alig 140 ezer forintos jövedelmet jelent. Annyi a nehezítés, hogy a hat hónapnyi összegnek egy összegben rajta kell lennie a bankszámlán az igényléskor, valamint az itt tartózkodás teljes ideje alatt.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság lapunk érdeklődésére pontos adatot nem közölt a már fehér kártyához jutottakról, de annyit elárultak, hogy a kérelmező 26 ország állampolgárai közül legnagyobb számban a kérelmet benyújtók amerikai, brit, török, orosz és ukrán állampolgárok voltak. Azt nem tudni, hogy az orosz-ukrán háború kezdete után nőtt meg az utóbbi két nemzet polgárai részéről az érdeklődés.

Sok más ország csábítja a digitális nomádokat

A magyar program iránti mérsékelt érdeklődés oka az lehet, hogy a koronavírus-járvány alatt több ország is hasonló programokat vezetett be. Az EU-ban külön bevándorlási programja van Németországnak, Portugáliának és Spanyolországnak is, de világszerte már közel 50 hasonló lehetőség létezik.

Viszont a kevesebb mint 300 jelentkező azt mutatja, hogy a főleg az informatikusok számára vonzó fehér kártya arra egyelőre nem alkalmas, hogy ellensúlyozza az elvándorlás okozta veszteséget a területen. Pedig már a pandémiát megelőzően végzett felmérések is 26 ezer fős IT-szakemberhiányt prognosztizáltak Magyarországon, és a járvány időszakában bevezetett home office megoldások tovább növelték a digitális munkakörökben dolgozók körében a távmunka és a digitális nomád munkavégzés vonzerejét.

A területen dolgozók több mint 20 százaléka szívesen költözne külföldre úgy is, hogy megtartja jelenlegi munkahelyét egy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és az IVSZ megbízásából végzett kutatás szerint.

Tehát a magyar IT-sokat egyelőre könnyebb elcsábítani, mint a külföldieket Magyarországra hozni.