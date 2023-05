Az Emirátusok a világ élére kerülhet az egy időben zajló turisztikai beruházásainak nagyságrendjével, amely Szaúd-Arábia fejlesztéseivel együtt hazánk számára is elképesztő távlatokat nyithat az Arab-félszigeten.

2030-ig eldől, hogy a térségi versenyben melyikük kerül vezető szerepbe, de már most bizton kijelenthető, hogy a legnagyobb nyertesek az utazók lesznek

– közölte a Napi.hu-val a Digitális Turizmus Zrt. vezérigazgatója, aki részt vett a csütörtökön Dubajban zárult Arabian Travel Market (ATM) expón, amelyet az arab utazási piac harminc éves fennállása alkalmából, május 1. és 4. között rendeztek meg.

Az Egyesült Arab Emírségekben évente tartott ATM-konferencia és kiállítás a Közel-Kelet legfontosabb turisztikai rendezvénye, amely a világ minden tájáról tízezres nagyságrendben vonzza a látogatókat, az állami hivatalokat és a szakmai képviselőket, a szállodáktól kezdve a légitársaságokon, az utazási irodákon át a technológiai, vendéglátóipari szolgáltatókig.

Futurisztikus turizmus bontakozik ki az innovációk nyomán

Rasztovits Dávid vázolta: idén a résztvevők betekintést nyerhettek a fenntartható jövőbe, azaz a világ és a régió vezető szervezeteinek aktuális és hosszútávú stratégiájába, többek között az utazási technológiák, a digitális innovációk és a desztinációs marketing terén.

Tavaly novemberben aktív fázisba lépett a közel-keleti piacnyitási stratégiájuk, kiemelt előrelépés, hogy az Arab-félszigeten elérhetők lettek a tudástranszfer és az üzletfejlesztés kifogyhatatlan lehetőségei.

A turizmus jövője innovációs alapokra, diszruptív megoldásokra építkezik. Az iparági átállás nemcsak felgyorsult a pandémia lecsengése után, hanem már a gyorsítósávra lépett. Jelenleg tapogatózunk, hogy milyen ütemben fejlődhet a szektor digitális érettsége a következő években, de az átállásban aktív szerepet töltünk be

– mondta a Digitális Turizmus Zrt. vezetője.

Rasztovits Dávid kitért arra is, hogy az arab turizmus már most is egy futurisztikus világot mutat a globális piacon, ami a következő években hatványozódni fog és az ottani trend egyre terjed.

Sok a magyar élményturista

A dubaji utazási szektor az elmúlt években gyorsan növekedett, ennek érdekében a kormányuk rengetget fektetett az infrastruktúrába és a legújabb technológiákba, amit erős marketinggel támogat.

Hazánk fontos piacot jelent az Egyesült Arab Emírségek turizmusa számára, ahová az elmúlt években növekvő arányban látogattak el a magyar turisták, köszönhetően az erősödő kulturális csereprogramoknak is.

Egyre több élményturista, kalandutazó magyar szeretné felfedezni a kulturális, történelmi látnivalókat az Emírségekben, amit az is támogat, hogy Budapestről több közvetlen járat indul Dubajba és Abu Dhabiba.

A Közel-Keleten Magyarország második legnagyobb kereskedelmi partnere az Emírségek.

Kölcsönösen erős gazdasági kapcsolatokkal rendelkezünk, ami várhatóan a két ország közötti turizmus növekedésében is egyre inkább megmutatkozik. Több üzleti utazó és befektető keresi a lehetőségeket mindkét országban

– fogalmazott Rasztovits Dávid.