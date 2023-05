A Közel-keleti régió elhíresült az ambiciózus turisztikai projektekről, amelyeknek a nemzetközi látogatók vonzása a fő célja. Egy nemrégiben megjelent tanulmányban a térség legnagyobb beruházásait foglalták össze, amely szerint a NEOM mellett a másik jelentős terv a Vörös-tenger projekt, amely egy luxusturisztikai célpont kialakításáról szól. Az Amaala projekt ugyancsak a felsőkategóriás utazás élményét ígéri, ahogy a Qiddiya projekt, amely Szaúd-Arábia legnagyobb szórakoztató központját hozza létre – tematikus parkokkal, sportlétesítményekkel, gazdag kulturális látnivalókkal. A tanulmányban megemlítették a 2021-ben megrendezett Dubai Expo 2020-at is, amely a világ minden tájáról származó innovációkat és a figyelemre méltó kreativitást mutatta be. Emlékezetes, hogy a 192 országot felvonultató expón a Világkiállítások Nemzetközi Szövetsége a legjobban bemutatott tematika kategóriában a Magyar Pavilont ezüstérmesnek ítélte meg, amit a helyi sajtó szerint „nem szabad figyelmen kívül hagyni”. Az egész Perzsa-öböl menti régióban elsőként megjelent, faszerkezetes épületet Makovecz Imre egykori tanítványa és munkatársa, Csernyus Lőrinc tervezte, és több mint egymillió érdeklődőt fogadott. A magyar bemutatkozás központi témája a természetes, páratlan vízkészletünk, gyógy- és termálkincsünk volt , amely fenntartható módon mutatkozott be, egyetlen csepp víz felhasználása nélkül.