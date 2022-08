Október 31-től végleg bezárunk, tőlünk tizenegyen kerülnek utcára – mondta Maróti Andrea, a Park Hotel és Étterem vezetője a napilapnak. A 18 szobás hotel és étterem havi gázszámlája a fűtési szezonban eddig 500-600 ezer forintra rúgott, jelen helyzetben viszont 3,5-4 millióra emelkedne.

November elsejétől a 60 szobás Hotel Solar is bezár egy időre a kisvárosban – a Népszava információi szerint a négy nagyatádi szállóból csak egy marad nyitva. A dominóelv alapján pedig masszőrök, kozmetikusok, fodrászok, műkörmösök, no és persze a kávézók-éttermek is megérzik majd a vendéghiányt.

Minden bevételre óriási szükségünk van, az intézményeink rezsije ugyanis drasztikusan megemelkedett - számolt be Ormai István, Nagyatád független polgármestere. A gáz éves szinten eddig 99 millióba került, a jelenlegi árakon viszont 365 millió lesz. Vagyis a gázáremelkedés a költségvetésünk tíz százaléka. Ezt nem lehet kigazdálkodni, így az önkormányzat komoly racionalizálásra kényszerült.

Bizonyos intézményeket bezárunk, s csak temperáló fűtést tartunk fenn, hogy ne menjenek tönkre a berendezések, ne vizesedjenek a falak – sorolja Ormai István. Így a fűtési szezonra bezárják a múzeumot, a művészeti galériát, a klubházat, az edzőtermet és az ifjúsági klubot. A könyvtár pedig csak heti egy nap lesz nyitva.

A hat óvodai egységből kettőre lakat kerül a fűtési szezonra, ami három csoportnyi gyereknek jelent változást. A nyitva maradó önkormányzati intézményekben pedig drasztikus takarékossági intézkedéseket vezetnek be, napi szinten ellenőrzik a hőmérsékletet, nem lehet 20 foknál jobban felfűteni a helyiségeket. Ennél is hidegebb lesz a sportcsarnokban: nyitva marad ugyan, hiszen a város csapatsportágainak és utánpótlásuknak kell az edzés- és a meccshely, ám csak temperáló fűtés mellett lehet majd használni, azaz minden bizonnyal 15 fok alatt marad a hőmérséklet.