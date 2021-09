Cégeknek kedvező adószabályozás lépett életbe, az állam milliárdoktól esik el

Egymás után születnek uniós és hazai szinten is azok a bírósági ítéletek, amelyek alapján az eladó vállalatok érvényesíthetik adóalapjuk csökkentését a behajthatatlan követeléseik áfájával. Bajusz Dániel, az EY adóperes szakértője szerint a hazai hatóságnak is fel kell hagynia az eddigi gyakorlattal, akkor is, ha mindez számottevő - évi több tízmilliárd forint - kiesést jelent a költségvetésnek.