Közel másfélszeres nyári bérre számíthatnak a diákok

A fiatalok jelentős fizetésnövekedése elsősorban az szja-kötelezettségek eltörlésének köszönhető, de ezen túl is növekedtek a bérek, már csak azért is, mert a munkáltatók kénytelenek tartani a tempót a most már kétszámjegyű inflációval. A minimálbér-emelés miatt jobban járnak a kevesebbet keresők, de diákmunka szempontjából ez nem jelent nagyságrendbeli eltérést a jobban fizetett pozícióknál sem - véli a Meló-Diák Iskolaszövetkezet.