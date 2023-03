Egész héten jó formában volt a forint, szerdán délelőtt azonban különösen erős vételi erő mutatkozott: az árfolyam rövid idő alatt 378-ról 374,40-re módosult az euróhoz képest. A jelenség örömteli és nem is meglepő, miután az elmúlt időszakban egyre nyilvánvalóbb volt, hogy erősödő trendbe került a hazai fizetőeszköz. Kérdés, hogy most mi adhatott hirtelen lökést a folyamatnak?

Kitart a jegybank

Egy devizaárfolyam mozgásának pontos okait nehéz megállapítani, hisz sok résztvevő szándéka alakítja a piacot, azonban most jó esély van arra, hogy egy komoly fundamentális tényező hatását láthatjuk. Kedden délután ugyanis a Magyar Nemzeti bank (MNB) igen határozott jelzést adott arról, hogy az alapkamat csökkentése és általában a monetáris kondíciók enyhítése

"fel sem merülhet a közeljövőben, miután az igen magas és makacs infláció tartós letöréséhez szükség van a jelenlegi szintekre."

Ez azt jelenti, hogy egyrészt a forint gyengülésére játszó short pozíciók felvétele rendkívül drága lett, így egyre kevesebben próbálkoznak vele, ráadásul az egyre inkább tartósnak ígérkező erősödő trend amúgy is elveheti a kedvüket a shortolástól. Másrészt a tartósan magas kamat arra ösztönözhet egyre több befektetőt, hogy megpróbálják lefölözni ezt a kamatot, amely más devizákban nem érhető el.

Carry trade

Ezek a "carry trade" ügyletek, melyek során egy alacsony kamatú deviza tulajdonosai a magasabb kamatozású fizetőeszközre váltanak, és abban kamatoztatják a pénzt. Kockázatuk az árfolyammozgásból adódik, de miután az emelkedő trend egyre inkább stabilnak tűnik, ez a kockázatot most jóval kisebbnek találhatják, mint korábban.

Tartós egyensúly

Nem kizárt, hogy a befektetőket elgondolkoztatták a jegybank alelnökének azon szavai is, amelyekkel a legfontosabb fundamentális tényező, az ország fizetési mérlegének alakulásáról mondott. Ebben részletezte, hogy az energiaárak csökkenése döntő tényező a mérleg kiegyensúlyozásában, emellett kezd felpörögni az új gyártókapacitásokból adódó export, ami tartósan is nem csak kiegyensúlyozottá, de akár többletessé is teheti a mérleget, ami már a piacon megjelenő eurótöbblet miatt is erősíti a forint árfolyamát.