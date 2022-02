2016 óta nem fogyott annyi földgáz Magyarországon, mint amennyi 2021 decemberében. A hazai földgázfelhasználás ugyanis megközelítette a 16,5 TWh-t; mindezt annak ellenére, hogy az év utolsó hónapjában az árjegyzéseket igen szélsőséges ingadozás jellemezte úgy a hazai, mint a nemzetközi földgázpiacon - írta meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a friss földgázpiaci jelentésében.

A hazai gáztőzsdén a másnapi árak 90 eurós megawattóránkénti (€/MWh) egységárról indulva a 70-179 €/MWh tartományt száguldozták oda-vissza; volt olyan nap decemberben, amikor 13 százalékot nőtt a gázár - és volt olyan is, amikor 31 százalékot csökkent.

A hónap második felére az európai piacon is rekordmagasságba szöktek az árak, majd a hónap eleji szint alá korrigáltak. Az árkiugrást a MEKH szerint a hideg időjárás, a kínálati szűkösség, valamint a szélcsendes időjárás okozta, de fontos tényező az is, hogy éppen ekkor jelentős nukleáris erőművi kapacitások estek ki a rendszerből, és még az orosz-ukrán helyzet éleződése is bizonytalanságot okozott a piacon. Amely mindezeknél fogva igen érzékenyen reagált minden olyan hírre, ami a gázkereslet vagy -kínálat negatív alakulásával volt kapcsolatos, és ez korábban nem látott mértékű kilengéseket idézett elő a gázárban.

Az emelkedő árak ellenére az előző havinál csak kis mértékben több importforrás érkezett az európai piacokra. Nőtt az LNG-import mennyisége, az orosz import viszont 23 százalékkal elmaradt az előző év decemberében szállított mennyiségtől. Ennek következtében Norvégia - mely az Európai Unióban felhasznált földgáz mintegy negyedét szállítja - 139,9 százalékos éves exportnövekedést ért el.

Eközben Magyarországon

Bár a magyar piacon nincs tárolói készlethiány, és hosszú távú szerződés is garantálja a fogyasztók biztonságos ellátását, a piaci árak követték a nyugat európai piaci trendeket.

A hazánkba érkező import mennyisége decemberben az előző havi szinten alakult, a környező országok importigénye viszont megemelkedett, így az ellátásban továbbra is nagy szerepet töltött be a kitárolás. A magas induló készletnek köszönhetően december végén még így is 50 százalék volt a tárolók telítettsége, ami megfelel a 2018-as évben jellemző értéknek.

Magyarországon a rezsicsökkentés eredményeként az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók által fizetett földgáz árát jogszabályok rögzítik.