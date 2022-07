Korábban soha nem tapasztalt biztonsági kihívások érnek most bennünket - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf hadügyminiszter a Facebookon a migránsokra és a háborúra utalva.

Ezekre Európa-szerte mindenki reagál. Az Egyesült Királyság a haderő mobilizációját jelentette be, Szlovákia rendkívüli állapotot rendelt el, Lengyelország is fokozza a készenlétet. Nekünk is fel kell vérteznünk magunkat. A mai napon utasítottam Ruszin-Szendi Romuluszt, a Magyar Honvédség parancsnokát, hogy készüljenek fel a haderő készenlétének fokozására.

Ez azt jelenti, hogy katonáink a következő hetekben, hónapokban többet, intenzívebben, nagyobb kötelékekben fognak gyakorlatozni az ország több pontján. Gyorsul a kiképzés, és több tartalékost hívunk be. Mindezt családjaink, otthonaink védelme érdekében tesszük - tette hozzá a hadügyér.