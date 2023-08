Az egyik legjobban várt adat idén hónapról hónapra az infláció, ráadásul nem is csak a hazai, hanem az amerikai és az eurózónás is, mivel ennek alapján döntenek a nagy jegybankok a kamatokról, ami az itthoni kamatszintre, és így az inflációra is visszahat.

Alig van infláció, mégis magas az adat

Az adatok ugyanakkor sokak várakozásával szemben nem a pillanatnyi vagy rövidtávú folyamatokat mutatják, hanem hónapról hónapra az egy évvel korábbihoz képesti változást. Márpedig a gyorsan emelkedő, majd gyorsan csökkenő infláció időszakában az egy év hosszú idő, az egy évvel ezelőtti állapot a régmúlt, mindenki azt szeretné tudni, hogy fenyegetik-e még az áremelések, esetleg bízhat-e benne, hogy az árrobbanás után jön-e azok visszakorrigálása, ahogy ez az élelmiszereknél most zajlik is.

A mostani inflációs adatból látszott, hogy egyik hónapról a másikra 0,3 százalék volt az áremelkedés, vagyis éves szinten ez a 3 százalékos jegybank adathoz közelítene, ha ez lenne a számítási módszer alapja. A jelenben tehát már nincs is az elvárt szinten felüli infláció, sőt, az élelmiszerárak csökkennek is, így a legtöbb fogyasztó számára a jelenlegi időszak fellélegzés a korábbiakhoz képest.

Bázishatás

A legfontosabb kérdés persze az, hogy ez az állapot stabilan fennmaradhat-e megszabadultunk-e az inflációtól. A kormány és a jegybank prognózisaiból erre következtetünk, erre utal, hogy meglehetősen biztosak a várható következő havi adatokban, még abban is, hogy októberben, vagy rosszabb esetben novemberben következik be az egyszámjegyű infláció.

Ez pedig a bázishatásnak köszönhető: miután minden hónap az előző év azonos hónapjához viszonyít, meg lehet határozni a várható értékeket, ha a jelenlegi árakhoz képest nem várunk nagy változást. Miután az infláció tavaly nyáron kezdett erősödni, és ősszel és talán csapott át vágtába, egy évvel később majdnem ebben az ütemben csökkennek az adatok, ha a jelenlegi, hónapról hónapra alacsony szintű infláció fenntartható.

A következő egy év

Ebből az adódik, hogy az inflációt már sikerült megfékezni, csak meg kell várni, amíg egy év eltelik, és akkor látjuk az igazán alacsony adatot. Ennek megfelelően minden egyes hónapra viszonylag könnyen be lehet lőni, mennyi lesz a mérték. Most 17,6 százalék az adat, és a tavaly nyári-őszi gyorsulási ütemből meghatározható, mi lesz a következő hónapokban. Ha biztosak lehetnénk abban, hogy a következő egy évben nem történnek váratlan fejlemények, azt mondhatnánk, hogy egy év múlva a jegybanki célon lesz az infláció.

A köztes időszakról persze nem tudhatunk biztosat, lehetnek még inflációs hatások, de a korábban látott nagymértékű áremelkedés szinte kizárható, így könnyű az éves adatok becslése, és jövő év közepére várhatóan tényleg alacsony lesz a havonta megjelenő szám a mostanihoz képest. Ez a folyamat az amerikai adatokban már most is látszik, hisz már csak 3 százalék az infláció, mivel ott hamarabb indult meg a csökkenés.