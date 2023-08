A kereskedők tapasztalatai szerint az iskolakezdés előtt látványosan megugrik a kereslet a műszaki, számítástechnikai eszközök, illetve a mobiltelefonok iránt is. Az egyik legismertebb hazai elektronikai lánc nemrég felmérte , hogy idén például a mobiltelefonokra átlagosan 100 ezer forintot költhetnek a szülők, ezért az összegért egy alsó- vagy középkategóriás, megbízható készüléket lehet kapni. Ennél a cégnél egy jó teljesítményű, megfelelő akkumulátor idejű és memóriájú laptopot a közlemény szerint 250 ezer forint körül lehet megvásárolni. A számítógépes kínálatban bőséges lehetőségek vannak: több üzletláncnál, webáruházban akadnak 150-180 ezer forintos termékek is, vagy nagyobb összegű, de alkalmi akciós lehetőségek – a döntés előtt érdemes felmérni a teljes választékot az interneten és az üzletekben is. Ugyanígy, az egyes mobilszolgáltatóknál tájékozódjanak a szülők, hogy a meglévő előfizetéseiket lehetséges-e úgy bővíteni, hogy akár 0 forintért vagy nagyon kedvezően hozzájuthatnak egy új készülékhez.