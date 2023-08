Az augusztus huszadikai ünnepi hétvége több ezer magyar családban nem csak a villámgyorsan eltelt nyári szünidőt jelzi, hanem a küszöbön álló iskolakezdéshez szükséges, halaszthatatlan bevásárlásokat is felvezeti: közeleg a tanszervásár csúcspontja az üzletláncoknál és a szaküzletekben. Jövő héttől egészen szeptember közepéig tumultus várható a papír-, írószer- boltokban, akárcsak a nagyáruházak iskolakezdésre berendezett osztályain, ahol már most is egymást érik a kedvezményes ajánlatok. A Napi.hu által megkérdezett kereskedők megerősítették:

Az előző évhez képest minimum 25-30 százalékkal drágábban érkeznek az üzletekbe a szükséges eszközök a tollaktól, színes ceruzáktól, iskolatáskáktól kezdve egészen a papíráruig, és a túlnyomórészt külföldi termékek beszállítói ráadásul euró alapon kalkulálják az áraikat, amelyek egyik napról a másikra is emelkedhetnek.

A láncok indították a szezont

A szaküzletekben augusztus 20-a után indul a nagyobb roham, majd szeptember elseje után is többen érkeznek, és az iskolai bevásárlási hullám szeptember közepéig nagyjából lecseng, miután az első szülői értekezleteken lediktálják a tanítók, hogy a tanév során mire lehet még szükség. Nemrég megírtuk: a napi fogyasztási cikket kínáló áruházláncok július végére már felkészültek az iskolai szezonra, az akciós kínálatot, illetve a cégenként eltérő, csábító ajánlatokat azóta hirdetik. A csúcsidőszak ezekben az áruházakban is a jövő héttől indul, de például a Tesco közlése szerint már ezen a héten is dömping van, és az első iskolai héten is még jelentős keresletre számítanak. Az Auchannál azt tapasztalták, hogy a vásárlók már májustól keresik például az iskolatáskákat, de a legnagyobb forgalmat augusztus végén várják. A Lidl Magyarországnál azt emelték ki, hogy számos árucikket a tavalyi árakon biztosítanak az iskolakezdésre, míg az Aldinál a kedvező árú, saját márkás kínálat mellett nagyobb akciókat is biztosítanak.

Lopnak is a plázákban, de a rászoruló vevőknek kedvezményt adnak

A hirtelen áremelkedésre ékes példát láttunk az egyik fővárosi plázában két évtizede működő, több mint száz négyzetméteres papírüzletben, ahol ottjártunkkor az első osztályba készülő diákoknak szánt műanyag számegyenes a polcon még 160 forintba került, ám a sorok között sétálgató üzletvezető jelezte, hogy éppen most árazzák át a terméket, amelyért a pénztárnál már 200 forintot kell fizetni.

A beszállító reggel szólt, hogy a múlt héthez képest drágábban tudja hozni ezeket az eszközöket, és a csúcsidőszak előtt napi szintű lett az ilyen árváltozás – magyarázta, hozzátéve, hogy kivétel nélkül minden eszköz érzékelhetően drágult, de igyekeznek figyelembe venni a vásárlók egyéni igényeit. Így például az átlagosan 25 ezer forinttól 36 ezer forintig beárazott márkás ergonómiai iskolatáskák esetében az idén már nem egyszer adtak egyedi, 10 százalékos kedvezményt azoknak, akiken látszott, hogy a gyermek ugyan nagyon vágyik az áhított darabra, de a szülőknek már nem fér bele ekkora kiadás.

Kénytelenek vagyunk rugalmasan kezelni ezeket a helyzeteket, különben nem élnénk túl az inflációs hatásokat

– jegyezte meg a kereskedő, aki azt is elmondta, hogy tavasszal 15 százalékkal, 1,8 millió forintra emelték az üzlet havi bérleti díját, amely a hasonlóan növekvő bérköltségek mellett jelentős terhet jelent a cégnek, így jobb híján előre menekülnek.

Nincs min spórolni, kénytelenek vagyunk több alkalmazottat tartani, különben egy ekkora üzletben kilopnák a szemünket

– jegyezte meg. Mint mondta, a legnagyobb versenytársaik az élelmiszerláncok és a lakberendezési tárgyakat kínáló olcsóbb bolthálózatok áruházai, pedig sok vevőjük tévesen gondolja azt, hogy a tömegértékesítésben olcsóbban úszhatják meg az iskolai beszerzést.

Az olcsó gyakran drága

A fenti tételt rögtön a telefonjával készített fotókkal is bizonyította a plázás szaküzlet vezetője, aki az egyik piacvezető multilánc üzletében aznap reggel azt tapasztalta, hogy ugyanazon márka színes, kemény borítós, nagy alakú füzetei a saját kínálatukban bizony 30 forinttal olcsóbban kaphatók, ráadásul többféle mintával kaphatók.

„Rendszeresen járjuk az áruházláncok üzleteit, és figyeljük az árakat. De bizony több olyan vásárlónk is van, akik azzal jöttek vissza hozzánk, hogy hiába utaztak el a távolabbi hipermarketbe egy-egy olcsóbbnak tűnő, saját márkás vagy gyártói márkás termékért, azok minősége nem mindig volt megfelelő. Illetve olyan vevőnk is van, aki nem sokkal a bevásárlás után jött hozzánk, hogy inkább a minőségi, drágább írószert, filctollat, tolltartót vegye meg a hamar elnyűhető, olcsóbb eszközök helyett” – fogalmazott, és megjegyezte, hogy a tapasztalatok szerint a minőség hosszabb távon mindig kifizetődőbb, emiatt ők is lecserélték a korábbi években olcsón beszerzett termékeiket a drágább, de megbízhatóbb márkákra, mert ezek értékesítése jobb minden érintett félnek.

Visszatérnek a vásárlók a könyvesboltokba

Bár az infláció és már a koronajárvány idején jellemző üzletbezárások is súlyosan érintették a könyvkereskedelmet Németországban, mostanra visszatérni látszanak a vevők ezen a piacon. A Bajorországban 11 könyvesbolttal rendelkező, tradicionális múltú Pustet üzletlánc ügyvezetője, Anton Neugirg az Augsburger Allgemeine című lapnak azt nyilatkozta : különösen kemény volt az elmúlt három év, a vásárlók főleg a háború kitörését követően maradoztak el. A könyvkereskedő szerint ez főleg a német mentalitásnak volt köszönhető, ami szerint válságok idején a polgárok elővigyázatosságból spórolásba kezdenek. Ugyan a magas energiaárak miatt idén nagymértékben drágultak a papírköltségek, a könyvek inflációja egy számjegyű maradt, a kiadókra bevezetett árrögzítési törvény miatt is. Mint mondta, tavaly ősz óta stabilizálódott a helyzet és visszatértek a vevők a könyvesboltokba, melyekről általánosan elmondható, hogy kevésbé szenvedték meg a gazdasági nehézségeket, mint más iparágak vagy kereskedelmi területek.

Sokan előre számolgatnak, de a pénztárnál mégis meglepődnek

A plázás kereskedő szavai igazolására megmutatta a bőséges, minőségi áruválasztékkal ellátott üzletben több népszerű füzetmárka árait, illetve a láncoknál készített fotókat, amik néhány esetben valóban mutattak pár tíz forintos különbségeket a szaküzlet javára. Igaz, az egyik piacvezető élelmiszerlánc külvárosi szupermarketében a vizsgált márkából és füzettípusból utóbb találtunk olyat is, amelyek kevesebbe kerültek, mint a papírboltban.

Összességében a felkeresett szaküzletekben a színes, kemény fedeles, divatos mintájú, A/4-es füzetek átlagára 600 forinttól 870 forintig terjedt, míg A/5-ös méretben 220-tól kezdődtek az árak és gyártótól, vastagságtól függően elérték az 550 forintot is.

Füzet fronton nagy a választék: ahogy a korábbi években, idén is mindenütt kaphatók a kispénzűeknek kedvező csíkos, kockás, sima, szótárnak való vagy énekórán használatos úgynevezett „szabványfüzetek” is, amelyeket a kisebb méretben 160-180 forintos átlagáron árulják a papírboltokban, míg A/4-es spirálozott verzióban már 620-880 forintért lehetett megvásárolni. A legtöbb iskolában már azt is elvárják, hogy az alsósoknak legyen külön olvasónaplójuk, mesefüzetük (A/5-ös méretben), amik ára 300-450 forintig terjed, bár a borítójuk nem sima, hanem színes, figurás, igazodik a gyerekek érdeklődéséhez.

Láttuk, hogy a szülők egy része felkészülten, konkrét listával és egyedül érkezik, de sokan vannak olyanok, akik a gyerekkel együtt jönnek bevásárolni az iskolakezdésre: ők a legtöbbször biztos, hogy a tervezettnél több, más, drágább, vonzóbb terméket raknak a kosárba, hogy ezzel is ösztönözzék főleg a kisebbek kedvét a tanulásra. A tinédzserek, egyetemisták pedig az aktuális trendeket követik, ami ugyancsak megjelenik az árakban.

A pénzárnál végül egy-egy bevásárlás diákonként legalább 20 ezer forintot jelent, de mindig van meglepetés

– vázolta egy másik papírboltos.

Van, akinek megéri a személyes kiszolgálás

Bolti kalandozásunk során az világosan kikristályosodott, hogy nem mindig a nagyáruházak hangzatos akcióival, saját márkás, olcsóbbnak tűnő termékeivel járnak jól a vásárlók, ezt több önálló szaküzletben megerősítettek a kínálatot éppen feltérképező, általunk megkérdezett vásárlók is.

Mint mondták, azért járják be előzetesen a boltokat, hogy utána otthon el tudják tervezni a szükséges kiadásokat, és legyen idejük augusztus végén a tényleges vásárlásra. Sokan nem csak a minőségre, hanem arra is érzékenyek, hogy hol kapható egy-egy árucikk olcsóbban, vagy hol lehet utóbb kicseréltetni, ha nem tetszik a gyereknek a megvásárolt holmi.

De arról is többen beszámoltak, hogy sokszor vegyesen – vagyis a láncok üzleteiben és a szaküzletekben is – költekeznek, mire minden összeáll szeptember elsejére. Az erre szakosodott papírboltok kínálatában pedig sokan azt értékelik, hogy személyes a kiszolgálás, a választásnál a vevők segítségére vannak a hozzáértő eladók, vagy például egy drága iskolatáskát félre tudnak tenni egy-két napig, amíg a család meghozza a pénztárcába vágó döntést, hogy igen vagy nem.

El lehet veszni a kínálatban

Az internetről letölthető, általános tanszerlistákról kiragadott példák alapján ezzel együtt tény, hogy az alapfelszerelés beszerzéséhez mélyen zsebbe nyúlhatnak idén a szülők, és szinte mindenütt akadnak külön kérések is a tanítók részéről. Aki rászánja az időt, érdemes körülnézni, mert összességében annyi a termék és olyan sokféle az ár is, hogy egészen el lehet veszni a részletekben.

Például az alsósok esetén az iskolakezdéshez beszerzendő holmik közül több mint ezer forintba kerül egy minőségibb, 12 darabos vízfesték, színes ceruza- vagy filctollkészlet, de a határ a csillagos ég: találtunk 3-4-5 ezres készleteket is, igaz, utóbbiakat például rózsaszín pónik is díszítették, vagy éppen a Pókember-rajongók figyelmére tarthattak számot.

Az írólapok, rajzlapok, színes papírok, műanyag órák, hőmérők, dobókockák, ollók, vignetták, papírcentik darabonként kisebb, pár száz forintos tételek mindenütt, de a ragasztók már például ötszáz forintnál kezdődnek, az irattartó mappák, füzetboxok pedig többezres tételek is lehetnek. A táskák mellett a tolltartók választéka is hatalmas: a keresleti igények változatosak, eszerint van, aki előre megtöltött, figurás, táskához illő vagy kézfertőtlenítővel is felszerelt terméket keres (ezek ára jellemzően 2250 forinttól 6990 forintig terjed), de például az egyszerűbb, henger alakú verziók is ezer forintnál indulnak.

Mindenki beszáll a tanév előtti versenybe

Láthatóan még a sarki kis közértekben is igyekeznek igazodni az iskolakezdés előtti aktuális kereslethez, és a legtöbb, spontán felkeresett vegyes-üzletben is legalább az alapfelszerelések – füzetek, tolltartók, írószerek – kisebb-nagyobb mennyiségben szerepelnek a kínálatban.

Körülnéztünk a sokak körében népszerű, kínai vegyeskereskedésekben is a főváros több pontján, illetve két, lakásfelszerelést, ruhaneműket kínáló, olcsó árakról elhíresült üzletlánc boltjaiban is.

Utóbbiak esetében az egyik láncnál valóban követik az alacsonyabb árszínvonalon történő értékesítés irányelvét, például a kisiskolásoknak a tanévkezdetre szánt, tematikus ruhakínálat mellett az A/5-ös, színes borítójú, vékony füzetek már 150 forinttól kaphatók voltak, ugyanez A/4-es kivitelben – vastagságtól, spirálozástól függően – 300-tól 1500 forintig volt elérhető. A láthatóan gyengébb minőségű, de mutatós tolltartókat 1200 forintért, a tollakat hármas csomagolásban 450 forintért, a filctollakat ezerért árulták, míg az egyszerű hátizsákokból volt hatféle – darabonként 6-8 ezer forintért. A másik lakberendezési hálózatnál viszont megdöbbentünk az árakon: egy egyszerű, kis alakú füzet ára 500 forintnál kezdődött, míg nagyobb társait – egyiket-másikat szőrös borítóval, vagy népszerű rajzfilmfigurákkal díszítve – alsó hangon 1600-2900 forintért adták. Egy mini jegyzetfüzet, egy darab, egyszerű golyóstoll ugyancsak 500 forintba, az akciósan kínált, pónimintás tolltartó pedig 3500 forintba került ennél a német üzletláncnál.

A háztartási vegyi árut, édességeket is árusító kínai üzletekben azonban túl nagy hangsúlyt nem fektetnek a papíráruk különösebb reklámozására ebben az időszakban, az eladók kérdésünkre sem lelkesedtek a közelgő csúcsidőszak gondolatától. Ugyanakkor, aki ezekhez az értékesítőhelyekhez szokott, találhat a jellemzően több polcot elfoglaló kínálatban füzeteket 250-től 800 forintig, illetve számológépet 550-ért, határidőnaplót 1-2 ezerért, de iskolatáskát is 6-9, illetve akár 15 ezer forintért, ahogy nagy választékban radírgumit, figurás tollat, színes ceruzát, filcet, vonalzót, egyéb papírárut, kiegészítőket pár száz forintért.

(Thurzó Katalin)