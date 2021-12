A kormány határozott szándéka, hogy a harmadik oltáshoz kötődjön az igazolás érvényessége. - mondta a heti kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az operatív törzs ezért vizsgálja, hogy a második oltás felvételéhez képest mennyi idő után veszítse érvényét az igazolván.

Van még több mint 3 millió ember, aki a másodikat megkapta, őket január közepéig végéig megkeresik, hogy a harmadikat is adassák be maguknak. Ezért újabb egy héttel hosszabb lesz az akcióhét

A következő hónapokban az operatív törzs kidolgozza a részletei annak, hogy országszerte, hogyan lehet alkalomszerűen oltásai napokat tajrtani valamennyi településen.

A Pfizer vakcinákból az 5-10 éves korosztálynak szánt anyagból is jön 2 millió darab a december 13-ával kezdődő héten, a tervezettnél egy héttel hamarabb. Gulyás szerint nem változott a kormány vakcinabeszerzési politikája, és vesznek is többet ha kell, a Szputnyikon kívül jelenleg is minden elérhető, az aggodalom inkább az, hogy ne járjon le a felhasználhatóság.

Az elmúlt 24 órában 10466 új fertőzöttet regisztáltak, 218-an meghaltak. Küórházban 7450 főt kezelnek, közülük 550-en lélegeztetést kapnak. A kapacitások még bővíthetők, amennyiben erre szükség lesz - mondta Gulyás. Jól halad a haradmik oltások felvétele, eddig több mint 2,6 millióan már teljesn védettek, 6,2 millióan az első, 5,9 millióan a második oltást is megkapták.