A teljes lakosságnak már több mint fele megkapta a második adag oltását, kérdés, hogy ez elegendő-e a nyájimmunitás kialakulásához. A virológus szerint ezt a számot mindenképp feljebb kellene tornászni, azonban attól tart, hogy akik eddig nem regisztráltak, azok egyáltalán nem is akarják megkapni az oltást - derül ki a műsorból.

A teljes lakosságból körülbelül 8,5 millióan olthatók, aminek a 80 százaléka 5,8 millió fő, ettől pedig nem vagyunk messze, főleg, ha a fertőzésen átesetteket is hozzáadjuk – mondta Rusvai Miklós.

A virológus szerint a fő problémát azok jelentik, akik oltottak ugyan, de nem védettek Szerinte nemcsak a Sinopharmmal oltottakról van szó, állítása szerint, akiket AstraZenecával oltottak, azoknál nagyjából 15-20 százaléknál nem alakult ki a védettség.

„Egy különbség van a két vakcina között: mivel az AstraZeneca vektorvakcina, ezért lehet mondani, hogy ennek ellenére lehet sejtesvédelem, a Sinopharmnál azonban erre elméletileg is kevesebb az esély, mivel az inaktivált vakcinák eleve kevesebb eséllyel adnak sejtesvédelmet, mint a vektorvakcinák” – hivatkozott a múlt heti Videoton vizsgálatokra Rusvai, aki szerint a korosztály ebben az esetben is számít, ugyanis az immunizálhatóság is csökken a korral. Úgy számol, hogy legalább 300 ezer ember érintett lehet, ha összeadjuk ezt a két csoportot.

Rusvai Miklós úgy fogalmazott, virológiai szempontból feltétlenül a harmadik oltás híve, méghozzá más típusú vakcinával, mint amivel az eredeti immunizáció megtörtént.

Rusvai Miklós elmondta, nem hivatalosan jelenleg is zajlik a harmadik adag oltás beadása vagy egy jó ismerős, rokon segítségével, aki vállalja a protokolltól való eltérés kockázatát, vagy úgy, hogy átmegy a határon és Romániában beadatja a harmadik adagot – sorolta Rusvai a lehetőségeket, majd hozzátette, utóbbihoz szinte ki se kell szállni az autóból, plusz egy 18 ezer forint értékű vouchert is kap az oltáson átesett, amit rögtön le is vásárolhat.