Magyarországon a legolcsóbb típusok ára 3000 forint, azaz nagyjából 8 euró körül mozog, sok országban már 2-3 euróért meg lehet kapni őket. Ugyanakkor olyan tagállamok is vannak, ahol havonta négyszer teljesen ingyen teszteltethetik magukat az emberek - derül ki az Euronews körképéből.

A koronavírus-tesztekkel kapcsolatban sok hasonlóság van az Európai Unión belül. A legtöbb tagországban az állam azokat teszteli ingyen, akik a betegségre jellemző tüneteket mutatnak, vagy kontaktszemélynek számítanak (hogy a kontaktkutatást melyik tagállam mennyire veszi komolyan, az már más kérdés).

A magánszektor szolgáltatóinál elvégezhető PCR- és antigéntesztek ára is egészen hasonló. A legbiztosabb eredményt adó PCR-teszt sok helyen 40-50 euróba kerül, de ennek elvégzése egy négyfős család esetében már nyugaton is számottevő összeg, nemhogy a szegényebb, keleti tagállamokban.

Szintén általánosan elmondható, hogy a legolcsóbb tesztelési lehetőségnek a gyógyszertárakban és egyes országokban a boltokban is beszerezhető, otthon elvégezhető antigéntesztek számítanak. Aki nem szeretné kivárni, amíg sorra kerül az állami rendszerben, vagy nem jogosult az ingyenes tesztelésre, az a rapid tesztek segítségével gyorsan és olcsón megtudhatja, hogy fertőzött-e. Hivatalos iratot ugyan nem állítanak ki ezek alapján, de azt például megtudhatjuk az eredményből, hogy bemehetünk-e dolgozni, ha kicsit folyik az orrunk - nem csoda, hogy sok munkáltató maga vásárol be a tesztekből az alkalmazottai számára.

Az otthoni teszteknek több fajtája is van, de a legtöbb orrváladékból vagy nyálmintából mutatja ki a koronavírust. Az utóbbi időben a tesztek ára csökkent Magyarországon, de európai összehasonlításban továbbra is sokat kell fizetnünk értük. A hazai webshopok és nyolc budapesti gyógyszertár kínálatát végignézve úgy tűnik, hogy a legolcsóbb gyorstesztek 2800-3000 forintért kaphatóak Magyarországon. Az árkülönbségek igen nagyok lehetnek - az egyik termék 2800 forint volt egy gyógyszertárban, egy háromszáz méterrel arrébb lévő másikban viszont már 4800-at kellett fizetni érte. A nagyjából 8 eurós árnál olcsóbban viszont sehol sem találtunk antigéntesztet, sőt, voltak olyan patikák, ahol 6000 forintnál is többe került a legolcsóbb.