A zöldmozgalmak politikai előretörésével megjelentek olyan alternatív technológiák, amelyek az állatjólét megítélését egy paraméterre, a telepítési sűrűségre csökkentik le - írja Világgazdaság a baromfihúsról szóló cikkében. A baromfihús-előállításra is igaz, hogy az alacsonyabb telepítési sűrűségnél romlanak a gazdasági mutatók és csökken a jövedelemtermelő és a versenyképesség – mondta a napilapnak Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács(BTT) elnök-igazgatója.

Ezeken felül pedig – hasonlóan a tojástermeléshez – romlanak a környezetvédelmi mutatók, egységnyi termék nagyobb környezetterhelés árán jöhet létre. Az uniós termelők versenyképességét rontó intézkedések meghozatala esetén jogos a kérdés, hogy ilyen körülmények között milyen alapon várjuk el az európai termelőktől, hogy szigorúbb állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági követelmények közepette versenyképesen termeljenek

Az import már most is jelen van az európai piacon, a „kanyarban” van az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás, amely alapján például Brazíliából olyan termékeket lehet behozni, amelyek előállításánál a jelenlegi standardokat sem tartják be. Eközben nem szabad lebecsülni a baromfiágazat jelentőségét. Magyarországra például az itthon megtermelt hús fele baromfi, és a baromfihús a harmadik legjelentősebb exporttétel.