Itt a jó idő, mutatunk néhány gyógyfürdőt, melyek különböző hőfokú medencékkel várják a gyógyvíz kedvelőket. Ugyanakkor nincsenek könnyű helyzetben a fürdők sem, a Fürdőszövetség kiszámolta, hogy a gyógyfürdők átlagos rezsiköltségeinek emelkedése 300 millió forint pluszt jelent a termáloknak, míg a kisebb térségi fürdőknek 140 millió forint többletet kell kigazdálkodniuk.

Az Utazás Kiállításon tartott előadásában Kántás Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség elnöke, a Sárvári Gyógyfürdő Kft. igazgatója kiemelte: a fürdők 25 százaléka az ideiglenes bezárás mellett döntött, ez derül ki abból a felmérésből, amit a Magyar Fürdőszövetsége készített 24 nemzetközi és országos jelentőségű fürdő megkérdezésével. A fürdők súlyos terheket hordoznak: közel három éve a válságok befolyásolják a hozzájuk érkező vendégek számát.

A héten írtuk meg, hogy végleg bezár Pakson a gyógyfürdő, és idén Csornán sem nyit ki a termál.

Benne vagyunk a Top 5-ben



Magyarország Japán, Izland, Olaszország és Franciaország után a világ ötödik termálvíz nagyhatalma. A gyógyvizes hőforrások az ország valamennyi régiójában megtalálhatók, és számos gyógyfürdőt táplálnak. Budapest a világ egyetlen gyógyfürdőkkel rendelkező fővárosa.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 106 gyógyfürdő és 136 termálfürdő működik hazánkban.

Jellemzően a pihenni vágyók már a húsvéti hosszú hétvégén is a fürdővárosokat választották, a legnépszerűbb úti célok a főváros után: Hajdúszoboszló, Zalakaros és Hévíz voltak – mondta el a Napi.hu-nak Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője.

Mutatunk néhány fürdőt, jegyárakkal és medence körképpel az ország különböző pontjairól.

Budapest

Budapest egyik legnépszerűbb fürdője a Széchenyi Fürdő három kültéri és 15 beltéri medencével, ezek között termálmedencék, élménymedencék és gyógymedencék is várják a vendégeket. A fürdő gyógyvize ízületi betegeknek valamint ortopédiai és baleseti utókezelések kiegészítésére is javasolt. Egy ivócsarnok is található a fürdőben, ahol különféle belgyógyászati problémák kezelésére alkalmas vizet lehet inni.

A belépőjegyek 9400 forintnál kezdődnek, de Zsigmondy kártyával már 3500 forintért is elérhetők.

Eger

Az egri gyógyfürdő a vidéki fürdőhelyek közül az egyik legismertebb a maga fedett és nyitott részeivel. 13 medencével rendelkezik, sportpályákkal, játszótérrel, a Török Fürdőbe pedig közvetlen átjárási lehetőséget is biztosítanak. A radon és kéntartalmú termálvizek pozitív hatását egész évben élvezhetik a fürdőzők. A vizek leginkább a mozgásszervi problémák, ideggyulladás, kopásos ízületi panaszok, izomfájdalmak esetén nyújtanak segítséget, de az emésztőrendszeri betegeknek ivókúraként is hatásosak.

A felnőtt belépők ára 3200 forint, a gyermek és nyugdíjas belépő pedig 2600 forintba kerül.

Felhívják a figyelmet, hogy március 6. és május 15. között kizárólag a Petőfi téri bejárat üzemel, az Érsekkerti pénztár még zárva van. A változás oka, hogy megkezdődik az Érsekkertet és a strandot összekötő híd felújítása.

Hajdúszoboszló

A Hungarospa Hajdúszoboszló Európa legnagyobb fürdőkomplexuma, ahol gyógyfürdő, strand, uszoda és élményfürdő is található. A gyógyfürdő egész évben nyitva tart három fedett gyógymedencével és négy nyitott látványmedencéjével. A minősített gyógyvízre alapozva itt több mint 40 féle kezelést lehet igénybe venni. A termálvíz jódos, brómos, konyhasós, hidrogénkarbonátos. A vizsgálatok kimutatták, hogy a víz tartalmaz bitument és ehhez kötődő ösztrogént, továbbá különböző nyomelemeket: titán, vanádium, réz, cink, ezüst, stroncium, bárium és ólom formájában.

A jegyárak 4300 forintnál kezdődnek, a gyerekeknek és a nyugdíjasoknak pedig 3500-3600 forintot kell fizetni.

A gyógyvíz különféle ízületi betegségekre, nőgyógyászati betegségekre és sportsérülések utókezelésére is alkalmas.

Bük

A Bükön található Bükfürdő Thermal & Spa Magyarország második legnagyobb gyógyfürdője. A csodatevő bükfürdői termálvizek mindegyike gyógyvízminősítéssel rendelkezik: ezek négy kúton keresztül törnek a felszínre. A medencék nyitva tartása időjárásfüggő. A büki gyógyhatású vizet még 1957-ben, kőolajkutatás közben fedezték fel, amikor egyik-pillanatról a másikra 70 méteres vízoszlopként hatalmas robajjal tört fel a forró víz a föld alól.

A felnőtt belépők ára 6300 forintnál kezdődik, a gyerekek 2800 forintért mehetnek be.

A víz alkalmas szinte valamennyi mozgásszervi betegség kezelésére, de ugyanúgy krónikus nőgyógyászati és urológiai gyulladások, gyomorhurut, fekélybetegség, emésztési zavarok esetén is bevethető. A gyógyvíz ivókúra formájában is alkalmazható krónikus gyomorhurut, a fekélybetegség és emésztési zavarok gyógyításánál, illetve az osteoporosis megelőzésére, kezelésére.

Mezőkövesd

Mezőkövesd híres fürdője a Zsóry-Gyógyfürdő 22 medencével rendelkezik, a gyógyvize 60 Celsius fokos, a kéntartalma Magyarország összes gyógyvize közül a legmagasabb.

A felnőtt belépő 3500 forintba kerül, a gyerek 2600 forint, a nyugdíjas 3100 forint.

A gyógymedencék egy része a 34-36 Celsius fokos, úgynevezett „anyagcserére közömbös” hőmérsékleti tartományhoz tartozik, a többi a 37-40 fokos, mérsékelten meleg fürdőknek számít. A meleg vízben a bőr erei kitágulnak, fokozódik a szövetek oxigénellátása, csökken az izomtónus, ezáltal a meleg fürdő izomlazító, fájdalomcsillapító hatású, és kedvezően befolyásolja az idült gyulladásos folyamatokat.