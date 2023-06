Egy ideje az év legnagyobb hazai fürdős szenzációjaként emlegetik a győri RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdőt, amely tulajdonképpen a korábbi Rába Quelle kibővített, felújított verziója. A projekt egyik különlegessége a bekerülési költsége: összesen 20 milliárd forintból hozták tető alá az új győri vízi élménykomplexumot – írja a Termalonline.

A győri RQ Vízi Élményparkban 21 medence várja a vendégeket a megnyitás napjától, június 17-től felújított belső térrel, szabadtéren pedig egy vízi élményparkot alakítottak ki. A fürdő védjegye minden bizonnyal a hatalmas a szódásszifon-alakú csúszdatorony lesz. További a győri élményfürdő köré építettek egy védőgátat is, hogy a komplexumot megvédjék a Mosoni-Duna, vagy a Rába esetleges áradásától.

A több mint 20 milliárd forintból megvalósuló fürdőfejlesztés minden idők eddigi legnagyobb ilyen típusú hazai beruházása.

A szódásszifon csúszda nem véletlen: a szóda hazai gyártását a győri bencés szerzetes, Jedlik Ányos dolgozta ki, aki eljárását 1829-ben írta le Mesterséges savanyúvizek című tudományos értekezésében.

Zalaegerszegen szintén június 17-én megnyitják a város összes szezonális fürdőjét:

a hét óriáscsúszdával és hét medencével rendelkező AquaCity vízicsúszda és élményparkot;

a Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda strandi részét;

a Gébárti Tóstrandot.

A kisvárdai Aquacinema fürdő egy rövid szünetet követően már a múlt héten, június 9-én újranyitott. Jelenleg a szabadtéri medencék érhetők el, egyelőre még a csúszdapark nélkül. Viszont most hétvégén, június 17-én és 18-án már üzemelni fognak a csúszdák is. A következő júniusi hétvégén is nyitva lesz a csúszdapark, utána pedig a főszezonban remélhetőleg már minden nap használhatják a vendégek.