A tagbankok, illetve a május 1-től egységes MBH Bank márkanév és arculat alatt működő bank április 27. (csütörtök) és május 2. (kedd) között nem egybefüggő, teljes és részleges bankszünnapokat tartanak, amelyekre az egyesülés miatt felmerülő technikai és informatikai átállások zavartalan lebonyolítása érdekében kerül sor.

A gördülékeny ügyintézés fenntartása érdekében a bankcsoport folyamatosan frissülő tájékoztatást biztosít az ügyfeleket érintő legfontosabb tudnivalókról. Az átállási hétvégéről szóló részletes tájékoztatást a napokban kapták meg az érintettek e-mailben, illetve elérhető a tagbankok elektronikus csatornáin és honlapján.

Informatikai és technikai átállások várhatóak

2023. április 30-án egyesül az MKB Bank és a Takarékbank, ezt követően a létrejövő bank MBH Bank Nyrt. név alatt, egységes arculattal működik tovább. Az MKB Bank és a Takarékbank egyesülését övező napokban a bankcsoport tervezetten és ütemezetten átállítja egyes informatikai rendszereit.

A műveletek gördülékeny végrehajtása érdekében a tagbankok 2023. április 27. (csütörtök) és május 2. (kedd) között nem egybefüggően, részleges és teljes bankszünnapokat tartanak. Az ügyfelek ezen időszak alatt bizonyos szolgáltatásokat csak korlátozott időtartamban vagy formában tudnak majd igénybe venni.

Fontos tudnivaló, hogy az átállás nem érinti a plasztik betéti és hitelkártyás vásárlást, valamint a kereskedői kártyaelfogadó szolgáltatást, az említett szolgáltatások az egyesülési hétvége alatt is zavartalanul működnek. Szintén könnyebbség az ügyfeleknek, hogy az egyesülés következtében nem változik meg az MKB Bank és a Takarékbank ügyfeleinek fizetési számlaszáma sem, illetve a használatban lévő, érvényes bankkártyákat az ügyfelek mind az átállási hétvégén, mind pedig azt követően is használhatják.

Mire kell figyelni az átállási hétvégén?

A két pénzintézet ügyfelei az átállás idején az elektronikus csatornák elérésében és az azonnali átutalási megbízások tekintetében leállásokat tapasztalhatnak,

április 28-án pedig a bankfiókok csökkentett nyitva tartassál üzemelnek.

A kártyahasználatban, az internetes vásárlások jóváhagyásában, valamint az ATM hálózaton történő készpénzfelvételben pedig rövidebb szolgáltatás kiesésekre kerülhet sor.

Az ütemterv alapján a banki elektronikus csatornák elérhetősége, a pénzforgalom (forint- és devizautalások küldése és fogadása) és a kártyahasználat május 1-jén (hétfőn) 14 órára áll vissza a megszokott működésre.

Május 2-án, kedden a bankfiókok már nyitva tartanak, és a telefonos ügyfélszolgálaton is korlátozások nélkül igénybe vehető az ügyintézés.

Az egyesüléssel, valamint az egyesült bank szolgáltatásaival kapcsolatos információkról az ügyfelek 2023. május 1. napjától az MBH Bank hivatalos honlapján, az mbhbank.hu oldalon is tájékozódhatnak.

Fiókmodernizáció az egységes és korszerű ügyfélkiszolgálásért

A Magyar Bankholding célja megteremteni az alapját egy modern, több szakértőt alkalmazó, országszerte egységes szolgáltatási színvonalat biztosító, elsősorban tanácsadásra épülő fiókhálózat kialakításának. Ennek érdekében a májusi egyesülést követően megújulnak a korábbi MKB Bank és Takarékbank fiókok, amelyek az MBH Bank arculatával működnek majd tovább.

Első körben a nagyobb, zászlóshajó fiókok átalakítására kerül sor, ezt követően a bankcsoport teljes fiókhálózata fokozatosan megújul az év folyamán.

Hamarosan új, univerzális nagybank születik

A létrejövő MBH Bank a második legnagyobb magyarországi bank lesz mérlegfőösszeg alapján, amely már jelenleg is számos területen piacvezető szerepet tölt be, többek között a vállalati szegmensben, azon belül is a mikro-, kis- és középvállalati hitelezésben, a lízingpiacon, valamint az agrár- és élelmiszeripari üzletágban.

Az egyesült nagybank az ország legnagyobb fiókhálózatával, valamint az egyik legkiterjedtebb ATM-hálózattal fog rendelkezni.

Az MBH Bank univerzális, modern bankként határozza meg magát, amely a hazai bankszektorban betöltött szerepénél, magyar hátterénél és kiterjedt fióki jelenléténél fogva átfogóan ismeri a hazai ügyféligényeket, törekszik a személyre szabott kiszolgálásukban.