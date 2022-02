Ha egy mondatban kellene értékelnem az elmúlt hónap eseményeit, azt mondhatom: a helyzet nem lett egyszerűbb és a kilátások sem lettek jobbak - mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a jegybank kamatdöntését követő tájékoztatón.

A jegybank mai ülésén 2,9-ről 3,4 százalékosra emelte az alapkamatot, a fedezett hitel kamatát pedig 4,9-ről 5,4 százalékosra növelte. Az infláció és a maginfláció tovább emelkedett, a kormány egyes intézkedései (pl. üzemanyagár stop, élelmiszerár stop, hatósági energiaárak befagyasztása) tompítják az áremelkedést, amit a világpiaci nyersanyagárak emelkedése okozna. A 13. havi nyugdíj és az szja-visszatérítés viszont növeli a fogyasztást, ennek az inflációs hatását viszont nehéz még beárazni.

Az MNB szerint az infláció 8-8,5 százalékig tovább emelkedhet a következő hónapokban, emiatt havonta emelkedni fog az alapkamat és fokozatosan felzárkózik a szintje az egyhetes betétéhez. Az MNB aktívan használja a devizalikviditást nyújtó swap eszközét. Csütörtökön pedig emelkedhet az egyhetes betét kamata is hasonló mértékben, mint januárban. A kamatemelési ciklus addig folytatódik, amíg az inflációs ciklus nem került a jegybanki céltartományba - hangsúlyozta Virág Barnabás.

8 százalék fölötti inflációt vár az MNB

Januárban a szezonális mintázatoknál nagyobb mértékű áremelések történtek. A hó/hó alapú átárazás a háromszorosa volt annak, amit az elmúlt tíz év átlagában megfigyeltek. A termékek és szolgáltatások széles körét érintette az áremelkedés. Ami meglepő, hogy az iparcikkek ára gyorsabban emelkedik, mint a szolgáltatásokét, ami korábban nem volt jellemző. Ez a termelési láncok problémáinak tudható be, illetve a fogyasztás szerkezete is változott, többet költenek az emberek iparcikkekre, mint szolgáltatásokra a covid miatt.

Az inflációs várakozások tovább emelkedtek, a lakosság és a kereskedelmi szektor is erre számít, emiatt februárban is magas maradhat az infláció, még magasabb lehet, mint januárban, akár a 8 százalékot is meghaladhatja. A gáz- és áramárak magasak, a kőolaj ára még tovább emelkedett, amit az ukrán-orosz konfliktus tovább növelhet. Ez az inflációt is emelheti.

Az első körös infláció, egyes termékek árának a növekedése már második körös inflációhoz vezetett, vagyis a termékek széles körét érinti. Az MNB célja az, hogy az úgynevezett harmadik szakaszt, amikor az infláció öngerjesztő folyamattá válik, elkerülje. A globális ellátási láncokkal kapcsolatos problémák továbbra is fennmaradhatnak.

A gazdaság növekedése gyors ütemben folyik, az élénk bővülés megmaradhatott az első két hónapban is főleg a belső keresleti tényezőknek köszönhetően. A termelési láncokat érintő problémák viszont a külső keresletre kedvezőtlenül hatnak. Ennek ellenére élénk növekedésre számít az MNB.

A jó makrogazdasági helyzet is fokozza az inflációt, ahogy a geopolitikai feszültségek is növelik, hiszen a nyersanyagárak emiatt emelkednek. A többi jegybank is a szigorítás útjára lépett - mondta Virág Barnabás.