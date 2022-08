Az MNB a Növekedési Hitelprogram (NHP) elindításának kilencedik évfordulója alkalmából tanulmánykötetet adott ki „Hitelezési fordulattól a zöld átmenetig” címmel. A kötet ismerteti a program fontosabb jellemzőit, jelentőségét, eddigi hatásait, eredményeit.

A jegybank 2013 júniusában indította útjára célzott hitelösztönző eszközét, a növekedési hitelprogramot annak érdekében, hogy a kkv-hitelezés akkori csökkenő trendjét megfordítsa. A program több szakaszában mintegy 75 ezer vállalkozás jutott kedvező forráshoz közel 6400 milliárd forint összegben.

A teljes program nemcsak a hitelvolumenre, de a hitelállomány összetételére is kedvező hatást gyakorolt, hiszen jelentősen nőtt a kiszámítható, kamat- és árfolyamkockázat nélküli hitelek aránya.

Az MNB becslései szerint az NHP 5 százalékpontot meghaladó mértékben járult hozzá a gazdasági növekedéshez 2013 és 2021 között, valamint jelentősen javította a programban részt vevő vállalatok hatékonyságát és termelékenységét. A fenntarthatóság jegyében tavaly ősszel elindított NHP Zöld Otthon Program mintegy 9000 háztartás számára tette lehetővé, hogy kedvező hitellel energiahatékony lakóingatlant építsen vagy vásároljon, ezzel a háztartások hitelfelvételében is jelentős szerepet vállalt.

Patai Mihály MNB alelnök a kötet bemutatójára szervezett konferencián elmondta, hogy 2013-ban a jegybank úttörő szerepet vállalt az akkori hitelezési problémák rendszerszintű kezelésében.

Véleménye szerint ez a fajta aktivizmus máig jellemző a jegybankra, és ez a továbbiakban is várható. Az MNB-nek most épp nincs tere likviditást növelni, lévén kiugróan magas az infláció és még távol van a drágulási ütem lassulása, ezzel együtt is az a terv, hogy az aktivista döntéshozatal megmarad.

Pulai György igazgató és Oláh Zsolt főosztályvezető közös előadásában összefoglalta az NHP különböző szakaszainak eredményeit és ismertették a tanulmánykötet főbb megállapításait, melyek kiindulásul szolgálhatnak jövőbeli kutatásoknak is. Az előadásokat követő kerekasztal beszélgetésen Ádám Imre, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnökhelyettese, Aladics Sándor az OTP Bank igazgatója, Szalontai Tamás az Erste Bank igazgatója, valamint Nagy Tamás az MNB igazgatója vett részt, akik eltérő aspektusból értékelték az NHP eredményeit.

Véleményük szerint a program előnyei nemcsak nemzetgazdasági szinten voltak láthatóak, hanem jelentősen hozzájárult a banki és vállalati hitelezési kultúra fejlesztéséhez is.