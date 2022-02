Rövidesen kiderül, hogy megalapozott volt-e az Innovációs Technológiai Minisztérium (ITM) jóslata a hatalmas érdeklődésről, a szaktárca előzetes becslése szerint ugyanis akár 35 ezer család terhei csökkenhetnek.

A regionális bontás alapján megszabott négy benyújtási szakasz közül három már korábban lezárult, az utolsó napokban Közép-Magyarországról – tehát Budapestről és Pest megyéből volt még lehetőség véglegesíteni a pályázati anyagot.

Bár erről hivatalos adatok még nincsenek, a VG úgy tudja, a napelemes rendszer létesítésén kívül jelentős igény mutatkozott a komplex fűtéskorszerűsítés iránt is, amely hőszivattyú és villamosenergia-tároló beépítését és nyílászárócserét is feltételez. Míg az utóbbira 11,3 millió forintot is lehetett igényelni, addig önmagában napelemes rendszerre legfeljebb 2,9 milliót.

A meghosszabbított beadás ellenére sokan hagyták az utolsó pillanatra a pályázatot, pedig a kiíró javasolta, hogy az érintettek mielőbb véglegesítsék a kérelmeket, hogy az esetleges technikai, szakmai segítségnyújtásra még időben sor kerülhessen.

Aki csak néhány nappal a zárás előtt látott hozzá a teendők elvégzéséhez, az aligha járt sikerrel, hiszen csak az állhatott rajthoz, aki előzetesen szerződést kötött egy kivitelezőcéggel, ennek a megállapodásnak pedig az előminősítés volt a feltétele.

A bő 200 milliárd forintnyi munkán több mint 1300 kivitelezőcég osztozik. Ezek többsége egyszeri alkalomként tekintett a mostani pályázatra, nem kizárt azonban, hogy lesz folytatása.

A mostani konstrukcióban azok a háztartások pályázhattak az ingyenes napelemre, amelyeknél 2020-ban a kenyérkeresők összevont éves jövedelmének egy főre jutó összege nem haladta meg a 4,85 millió forintot, vagyis a küszöb a havi 400 ezer forintos fizetéshez volt igazítva.

A villanyszámlán is gyakran áll vagy bukik, hogy pályázhat-e egyáltalán egy család, a fajlagos költségek miatt 4500 kilowattóra felett lehet csak labdába rúgni, ami havi szinten mintegy 15 ezer forintos számlát feltételez.

Ugyanígy lényeges szempont, hogy a kivitelezőcégek jellemzően csak akkor vállalták a munkát, ha a tetőszerkezet statikailag jó állapotban van, nem szorul felújításra, beleértve a cserép-, zsindely- vagy éppen lemezfedést, annak járhatónak kell lennie.

