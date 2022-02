Orbán Viktor miniszterelnök még a nyáron jelentette be, hogy a kormány tervei szerint 2022-ben visszautalják a gyereket nevelő dolgozó szülőknek visszautalják a 2021-es személyi jövedelemadó befizetésük egy részét. Végül az év végén az erről szóló rendelet is megszületett, ami alapján kiderült, hogy azoknak jár ez, akiknél bármely időszakra családi kedvezményben részesült a munkavállaló szülő, de a várandósok is jogosultak pénzvisszatérítésre, ha az év végén már legalább három hónapos terhesek.

A lépés mintegy 1,9 millió dolgozót érint, de közülük februárig csak 1,4 millióan igazolták a jogosultságukat vagy részükről nem volt szükség külön regisztrációra. A visszatérítés összege a 2020 decemberében mért átlagkeresethez tartozó szja-t nem haladhatja meg, ez havi 67 416 forintot, éves szinten pedig 808 992 forintot tesz ki. Az egyenlet alapján a legjobban az egy gyerekesek járnak jól, mert ott a legkevesebb az érvényesített családi adókedvezmény, így magasabb a visszatérített összeg.

Kedden viszont sokan jelezték, hogy hiába várták a papíron február 15-ig folyósítandó szja-visszatérítést. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal információs vonala szinte elérhetetlenné vált. Lapunk megkeresésére az adóhatóság közölte, hogy minden érintett megkapja az utalását. Két kivétel lehet, mert automatikusan az a jogosult kapja meg postán vagy utalással, akinek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismeri a szükséges adatait, ennek hiánya gondot okozhat, valamint ha valaki nem küldte be a VISSZADO-nyilatkozatot, amivel igazolhatta volna jogosultságát, noha mondjuk családi adókedvezményt nem vesz igénybe.

Viszont Angyal József okleveles adószakértő jelezte a Napi.hu-nak, hogy félreértések miatt sokaknak egyszerűen nem is járhat a támogatás. A szakember szerint a jogosultak közül csak azok számíthattak február 15-ig az utalásra, akiktől év közben vont le szja-előleget a kifizető. Angyal József ezért azt javasolja, mindenki nézze meg a 21M30-as munkáltatói igazolás 65. Levont adóelőleg sorát, mert pontosan akkora összegre számíthatnak most, mint amennyit itt látnak. Ha itt „nulla” összeg szerepel, akkor hiába jogosult a magánszemély, hiába nyilatkozott a VISSZADÓ-nyomtatványon, most február 15-ig nem kapja meg a visszatérítést. A bevallásban a családi adóalap kedvezményt átcsoportosítva a házastársak (élettársak) között további szja-visszatérítést kaphatnak, de ebben a bevallástervezet semmilyen segítséget nem fog adni, mert abban is „nulla” forint fizetendő szja fog szerepelni.

Angyal József egy példát is írt erre: ha egy háromgyerekes anyuka havi 450 ezer forintot keres, élettársi kapcsolatban él, de az élettársának nem vér szerinti gyermeke a három gyermek, így az élettárs sem családi kedvezményre, sem szja-visszatérítésre nem jogosult. Az édesanya év közben egyedül veszi igénybe a havi 660 ezer forint adóalap-kedvezményt, amiből 450 ezer forintot az szja-alap terhére, 210 ezer forintot pedig a 18,5 százalékos tb-járulék terhére kap. Így ő év közben nem fizet szja-t, és ennek következtében most február 15-ig nem fog kapni egy fillér szja visszatérítést sem. "A bevallásban a családi kedvezményt megoszthatja az élettársával. A járulékkedvezmény „beragad” csak havi 450 ezer forintot kell megosztania az élettársával. Az élettárs már a havi 209 ezer forintos garantált bérminimumra teljesen igénybe tudja venni a havi 450 ezer forint családi kedvezményt. Ebből 209 ezer forintot az szja-alapja terhére 241 ezer forintot a Tb-járulék terhére. Így az édesanyának felszabadul a havi 450 ezer forint adóalapja és neki a bevallásban jár a 809 ezer forint szja visszatérítés" - írta lapunknak a szakértő.