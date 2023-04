Hivatalosan is az Óbudai Egyetem (ÓE) használatába kerül az a József körúti épület, ami már a XIX. században is műszaki oktatás céljait szolgálta az egyetem jogelőd intézményében – mondta Kovács Levente az intézmény rektora az ingatlanrész átvétele alkalmából rendezett eseményen.

Kiemelte: az idei felsőoktatási felvételi eljárásban 30 százalékkal nőtt az egyetemet elsőként jelölő felvételizők száma, ezért is fontos az infrastruktúra fejlesztése, illetve bővítése.

Az új épületszárnyban 3000 négyzetméternyi oktatási-közösségi tér jön létre.

Az újbóli használatba vétellel megvalósulhat a belső udvar beépítése, és ezzel egy komplex, a XXI. századi igényeknek megfelelő egyetemi kampusz kialakítása. Lehetővé válik továbbá a távlati és hosszú távú fenntartható működést biztosító rekonstrukció is, illetve hogy az egyetemi kampusz főbejárata ismét a József körútról nyíljon – mondta a rektor.

Az épület 2021 decemberében került az Óbudai Egyetemet felügyelő alapítvány tulajdonába, a teljes használati és üzemeltetési átvételt követően válik majd lehetővé egy egységes, a távlati, és hosszú távú fenntartható működést biztosító felújítás.

Kell nekik a Szinyei gimnázium



Az Óbudai Egyetem egyébként bejelentkezett a budapesti, VI. kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium fenntartásának átvételére. Azért döntöttek az átvétel mellett, mert nyitni szeretnének a köznevelés irányába, mondta Molnár András, az Óbudai Egyetem rektorhelyettese a gimnáziumba járó diákok szüleinek. Az iskola jelenlegi fenntartója, a Belső-Pesti Tankerületi Központ nyitott az iskola átadására, amiről a köznevelésért is felelős Pintér Sándor belügyminiszter dönt majd várhatóan május 31-én.

Nem példa nélküli, hogy egyetemek közoktatási intézményeket is működtetnek – például a tanárképzéssel is foglalkozó Eötvös Loránd Tudományegyetemnek vagy a Nyíregyházi Egyetemnek is vannak gyakorlóiskolái.