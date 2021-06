Orbán Viktor miniszterelnök széles társadalmai rétegeket érintő bejelentéseket tett a Világgazdaság konferenciáján.

A deklarált kormányzati cél a válságkezelést követően a gazdag újraindítása, ami történetesen egy választási évvel is egybeesik, így jelentős költségvetési forrásokra számíthat a gazdaság több szegmense. A legfontosabb, az 500-550 milliárdos tétel, amivel a gyerekes szülők jövő év elején visszakapják a 2021-ben befizetett adóikat - derül ki a kormányfő beszédéből.

QP | Quality Placement

Továbbá még az elképzelések között szerepel a 200 ezer forintos minimálbér, a jegybanki támogató hitelprogram kiváltása költségvetési forrásból, és biztosított lesz a 13-dik havi nyugdíj.

Stabil gazdaság kell

Mint arról beszámoltunk, Orbán konkrét keretét vázolta fel a kilábalásnak, és a közben létrejövő biztonságos gazdaságnak.

Az önvédelem képességét teljes egészében meg kell teremteni. Legyen saját termelés egészségügyi ellátáshoz szükséges termékekből. Létezni kell a saját vakcina, lélegeztetőgép, és maszkgyártásnak is itthon, és minden egyéb szükséges terméket meg kell tudni teremteni.

Magyarország nem állhat csak a nyugati lábán, ha a külkapcsolatokról van szó. Keletre helyeződnek a gazdasági központok, ehhez meg alkalmazkodni kell az exportvezérelt magyar gazdaságnak.

Budapest számára fontos feladat, hogy a turisztikában legyen Párizs és Róma mintájára egy egészségesebb arány a külföldi és belföldi látogatók között. Ez nem versenyképes, soha nem lesz már olyan, mint korábban, ehhez kell egy turisztikai üzleti modell, amivel a belföldi turisták is jöhetnek.

Kell még a teljes foglalkoztatottság. A biztonságos munkahely nem szocializmus, nem fogja mindenki egy helyen végigdolgozni az életét. Lesz több munkalehetőség, mint ahány munkavállaló, váltani néha kell, lehet is. Ehhez az is kell, hogy felkerekedjen az ember és elmenjen az ország más pontján is munkát vállalni.

Drága lesz, ez van

Az eseményen Matolcsy György jegybankelnök megismételte a Magyar Nemzeti Bank korábbi észrevételeit, miszerint sokkal kisebb hiányra kellene törekednie az államnak, szemben a jövő évi 5,8 prognózissal.

Miután az eddigieket is túlteljesítette az itthoni gazdaság, és Varga Mihály pénzügyminiszter szerint is már az idei második félévben visszakapaszkodhat az össztermék a válság előtti szintekre, az MNB is új javaslatokkal él.

Orbán szerint azonban a korábbi, az össztermék 3 százalékának megfelelő hiánycél most nem reális, annak ellenére, hogy távlatokban továbbra is egy többletes költségvetést akar elérni a kormány.