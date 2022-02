"Az ammónium-nitrát kivitelére vonatkozó kéthónapos tilalom február 2-ától lép hatályba. Az erről szóló kormányrendeletet aláírták" - közölte az orosz kormány sajtószolgálata a TASS szerint.

Mint írták, ez egy ideiglenes intézkedés. A fennmaradó mennyiséget április 2-ától lehet exportálni, amikorra már az orosz belpiaci igényeket kielégítették - mondta Andrej Belousov első miniszterelnök-helyettes az ügyről.

Az orosz lépés két szempontból is érdekes: mivel a világ egyik legnagyobb műtrágyaexportőre Oroszország, a gyártók jelentős veszteséget szenvednek el az exporttilalom miatt, ugyanis otthon olcsóbban tudják csak értékesíteni a termékeiket, mint külföldön. A rekordmagas műtrágyaárak, a vámköltségeket növelő kereskedelmi viták, a különböző okok miatti ellátási zavarok és a műtrágyagyártók magasabb gyártási költségei együttesen jelentősen megemelték a tápanyagárakat 2021-ben. Vagyis a világon még feljebb mehetnak az árak.

Chris Lawson, a CRU üzleti tanácsadó cég műtrágyákért felelős vezetője ismertette, hogy Oroszország jelentős szereplője a műtrágyaiparnak, nitrogént, foszfort és káliumot termel. A műtrágyának minősülő ammónium-nitrát közel 50 százalékát exportálja, és ennek a műtrágyának a nagy része Európába kerül. Vagyis most a kontinensen a műtrágyahiány és árrobbanás várható - írja a DTNPF. Közben az orosz-ukrán katonai konfliktus veszélyei miatt a piac már árazott egy esetleges kiviteli kortálozást, de még így is jelentős kockázatok lehetnek.

Magyarországon a helyzet azért is érdekes, mert az elmúlt években hagyományosan 8-11 százaléka az itthon értékesített műtrágyának Oroszországból érkezett. Eközben viszont a hazai piacon már egy erősen átpolitizált komoly műtrágyaháború dúl: már november közepén a fideszes képviselők által vezetett Magyar Gazdaszervezetek és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) és Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) is az egyik legnagyobb hazai szereplőre, a helyben gyártó, Bige László tulajdonában lévő Nitrogénművek Zrt.-re támadt. Győrffy Balázs, kormánypárti politikus és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke többször is kritizálta a Nitrogénművek Zrt.-t és annak tulajdonosát, hogy szándékosan drágábban adja a termékeket. Bige László viszont adatokkal cáfolta, hogy ilyet nem tett, sőt, olcsóbban árusította a műtrágyát Magyarországon.

Tavaly év végén a NAK elnöke megígérte a gazdáknak, hogy a jövőben is biztosítani fogják Magyarországon a műtrágyaellátást; azt állították, hogy importból fedezhető a gazdálkodók igénye és a Nitrogénművek Zrt. kapacitása közötti különbség, de a szállítás és más piaci tényezők miatt az import se lesz olcsó.

Csakhogy a földgáz - amely egyszerre biztosítja az energiát és az alapanyagot a műtrágyagyártáshoz - olyan drága lett Európában, hogy számos gyártó korlátozta a termelését, vagy állította azt le teljesen. A régió egyik legnagyobb exportőre, a marosvásárhelyi Azomures például december állt le részlegesen.

Fogyasztói szempontból az okozhat aggodalmat, hogy a mezőgazdasági termények árában is jelentkezni fog a műtrágyaárak emelkedése, így a zöldségek mellett a pékáruk, például a kenyér ára is kilőhet.