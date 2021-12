Hétfőn az Agrárminisztérium képviselői, a Nemzeti Agrárkamarát és a Magoszt vezető fideszes parlamenti képviselők sajtótájékoztatón ismételték meg azt, amit napok óta visszhangoznak a médiában: "a gazdálkodók és a magyar családok érdekében minden lehetséges eszközt be kell vetni a biztonságos magyarországi műtrágyaellátás kapcsán". Az agrárkamara elnöke korábban már az állami beavatkozás lehetőségéről is beszélt. Nagy István miniszter vasárnap videót is közzétett hasonló tartalommal a Facebook-oldalán, ahol azt is írta: az Agrárminisztériumban dolgoznak azon, hogy számszerűsítsék "mennyivel károsította meg a gazdákat Bige László", a Nitrogénművek Zrt. tulajdonosa.

Bige lett az új Soros



A kormánypártokkal nyíltan nem szimpatizáló Bige László az agrárminiszter szerint az egész magyar mezőgazdaságot lehetetleníti el. A Nitrogénművek "piaci helyzetét kihasználva mesterségesen tartotta drágán a műtrágya árát és most korlátozná a gazdákat a hozzáférésben". Sőt, a fideszes miniszter szerint Bige hét éven keresztül nem csak a műtrágyázó gazdákat, "hanem minden magyar kenyér-, gyümölcs- és zöldség vásárlót megkárosított, hogy extra profithoz juthasson". (Nagyon úgy tűnik, a kormány jól felépített médiahadjáratot indított Bige ellen a Gazdasági Versenyhivatal októberi óriási bíráságának kiszabása óta, a GVH közel tíz éves vizsgálódás után több mint 11 milliárd forintos bírságot szabott ki kartellezés miatt Bige cégeire - a szerk.)

A vállalkozó nyilvános levelet írt Nagynak



Bige László a miniszter állításaira hosszú levélben reagált kedden este. Az üzletember ebben azt írja, hogy tények alapján válaszolja meg Nagy István állításait, mivel szerinte a miniszter becsapja és félrevezeti szándékosan vagy tudatlanul a magyar mezőgazdasági termelőket és a közvéleményt.

"Az Ön és társai megtévesztő kommunikációjára alapozva kijelenthetem, hogy a termelők, akik nem vették, vagy veszik meg a műtrágyájukat belföldről vagy importból, legkésőbb december elején nagyon rosszul fognak járni. Elsősorban azért, mert lényegesen drágábban fognak hozzájutni. Másodsorban: nem biztos, hogy lesz elegendő. Nyilván ezt Ön nem érti és az elvtársai, akik ezen ügyhöz még hozzászóltak, sem érthetik, mert soha nem dolgoztak olyan helyen, ahol értéket állítanak erő. Arra vannak szakosodva, hogy elköltsék az adófizetők pénzét.

Ajánlom figyelmébe az alábbi tényeket:

Európában nincs elegendő földgáz.

A hideg napok decemberre, januárra, februárra várhatóak.

Attól függ a gazdáknak a műtrágya ára, hogy mennyire lesz hideg és mennyi ideig. Ezt sajnos még Ön sem tudja befolyásolni. Ha lekötötték volna a termelők a műtrágyát korábban, akkor biztosítva lenne az ára is Európában.

Az első hideg napok megjelenésével a gáz ára várhatóan 20-60 százalékot fog emelkedni.

10-20 százalékos volatilitás a gáz árában minden nap benne van, ma is.

Ön azt állítja, hogy megkárosítottuk a magyar gazdákat a magas műtrágya árakkal 2009-2016 között. Nézzük meg a tényeket.

Kiszorítottuk az importot? Tudja, Miniszter Úr, hogy lehet kiszorítani az importot? Egyetlen módszerrel: olcsóbban kell adni a terméket." (Bige itt arra utal, hogy a GVH szerint a Nitrogénművek-cégek a partnereik számára korlátozták az importot is - a szerk.)

Az európai átlaghoz képest olcsóbb a hazai pétisó



"Az elmúlt napokban Ön hevesen kampányol a mellett, hogy kiszámolják, mennyivel károsítottuk meg a magyar gazdákat az elmúlt 10 évben... Segítünk egy kicsit a számolásban Önöknek. Mint ahogyan a grafikon is mutatja, nyugat Európához viszonyítva majdhogynem mindig olcsóbb volt a műtrágya Magyarországon, mint Németországban. Ez azt jelenti, hogy mintegy 29 880 107 885 forinttal segítettünk a magyar gazdáknak az olcsóbb műtrágya eladásával németországi kollégáikhoz viszonyítva."

Német, magyar pétisó árak. Kép: Fertecon/Nitrogénművek

"Nézzük meg, hogy néz ki ez ma Európában. A Pétisó (CAN) európai ára a Fertecon független statisztikai irodája szerint tonnánként 610-625 euró. Kikötőben, hajóban, ömlesztve a nagykereskedők részére. A végfelhasználói ár big bag-be csomagolva, német régióban tonnánként 700-750 euró között van. A Benelux- és skandináv államokban 750-800 euró a tonnánkénti ár. Anglia és Franciaország ettől még magasabb. Mi ehhez képest ma tonnánként 585 euró áron szállítjuk csomagolva a végfelhasználók udvarára" - írja Bige László.

Osztrák, magyar pétisó árak.

Kép: Fertecon/Nitrogénművek

Nem egy nap értékesítenek, hanem egész évben



"Ön azt állítja, hogy nem akarunk a magyar termelőknek műtrágyát eladni csak 1 nap ebben az évben. Ehhez képest a valóság az, hogy mi minden nap adunk el műtrágyát a magyar gazdáknak. Idén november hónapban 129 479 tonnát értékesítettünk magyar termelők részére, többet, mint az egyhavi gyártási kapacitásunk (70 üzletkötő és szaktanácsadó járja folyamatosan a termelőket és kínálja a terméket). Az is igaz, hogy decemberben 1 napos akció keretében fogunk eladni műtrágyát, az úgynevezett Black Friday akció keretében, ahogyan azt már a korábbi években is tettük. Ezen a napon meg lehet venni a 2022 év első 5 hónapjára a teljes műtrágya gyártási kapacitásunkat" - írta a Nitrogénművek tulajdonosa, tisztázva egy félreértést, amit a Magosz és az agrárkamara is megismételt korábban, miszerint csak egy napon értékesítene a vállalat a hazai gazdáknak.

A politika téveszti meg és hátráltatja a gazdákat?

"Azzal is tisztában kéne, hogy legyen, hogy a politika megtévesztő kommunikációja a gazdákat hátráltatja a döntésben, ami azért jelentős probléma, mert logisztikai keresztmetszetek miatt nem lehet szezonban annyi árut megmozgatni, amennyire szükség lesz. A mi felméréseink szerint Magyarországnak szükség van még 800-900 ezer tonna nitrogén típusú műtrágyára. A Nitrogénművek termelési kapacitása maximum 120 ezer tonna/hó. Tehát jelentős importra van szükség. Ennek lehetőségét ma nem látom biztosítva.

Írtunk Önnek levelet 2021. szeptember 29-én és javasoltuk ennek megoldását, amivel biztosítani lehetett volna egy olcsóbb műtrágya elérését a magyar termelők számára. Ön ezt több mint egy hónap után, 2021. november 11-én elutasította."

Az elmúlt tíz évben csökkent a pétisó ára



"Kérem, nézzen körül a portáján. A nitrogén műtrágya ára az elmúlt 10 évben folyamatosan csökkent. 2011-ben a Nitrogénművek által értékesített pétisó éves átlagára 68 455 forint volt, 2020-ban 54 363 forint volt. Kérem, nézzen utána, mennyi volt egy 100 lóerős traktor 10 éve és mennyi most. Ezen felül a növényvédőszer és a vetőmag esetében is. Meg fog döbbenni. Ezeken túlmenően nézzen utána, mennyi volt egy tonna kukorica, búza, repce, napraforgó, árpa ára 10 éve és mennyi ma. Már csak a tisztánlátás érdekében.

Csak úgy mellékesen, az elmúlt tíz év alatt eljutottunk oda, hogy míg 10 éve 1 euró az 273 forint volt, addig a napokban elérte a 370 fölötti értéket. Magyarul, 27 százalékot veszített a forint az értékéből az Önök 10 éves vezetése alatt" - írta az agrárminiszternek címzett levelében a nagyvállalkozó.

A világpiaci árakkal szemben a Nitrogénművek tehetetlen

"Ön azt mondja, hogy kiszámolják, mennyivel károsítottam meg a magyar gazdákat. Fentebb már demonstráltam, hogy a valóságban mennyivel gazdagítottuk a magyar termelőket. Arra kérném, hogy kapcsolja fel a villanyt. Megvédik a magyar gazdákat (az egyébként is magas világpiaci áraktól). Arra kérném, hogy nézzen rá a naptárra, mert 2021-et írunk és nem 1950-et. A világpiaci árakkal szemben, ahol az alapanyag, a földgáz ára az egekbe szökött, a Nitrogénművek tehetetlen.

Ön azt állítja, hogy a GVH-büntetés (11,05 milliárd forint) helyes volt úgy, hogy nincs tudatában a valós piaci helyzetnek.

Ön beleállt abba a sorba, ahol megpróbálnak minket tönkretenni. Pedig kellene, hogy tudja, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan magyar vállalat, amely 2010-ig 130 millió euró és 2010 után 450 millió euró értékű beruházásokat hajtottunk végre a saját finanszírozásunkból (kötvénykibocsátás révén), és nem a magyar vagy európai uniós adófizetők pénzéből" - írta Bige László.