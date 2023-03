Az OTP Bank szinte minden lakossági termékét átárazta márciusi kezdettel. Szinte nincs olyan díj, amely ne kerülne többe – írja a Bank360.hu.

A legnagyobb hazai pénzintézetnél drágább lett a bankolás, valamint az összes számlacsomagban emelkedett a számlavezetés és az átutalás díja bankon belül és kívül egyaránt.

A változás érinti az egyszeri és a rendszeres, illetve a csoportos beszedési megbízásokat is.

A nem ingyenes készpénzfelvételi tranzakciók díja is nőtt, a pénztárban és az ATM-eknél is nőtt az ilyen esetben minimum kifizetendő összeg.

A számlavezetési díj havi mostantól néhányszáz forinttól akár közel hatezer forintba is kerülhet. A számlacsomagtól is nagyban függ ez az összeg, de még az is befolyásolja, hogy papíralapon vagy elektronikus úton kéri az ügyfél a számlakivonatot.

A bankkártyák is drágultak

Lényegében az összes bankkártyahasználathoz kapcsolódó költséget megemelte az OTP-

Egy sima forint alapú betéti kártyáért az eddigi 6712 forint helyett közel nyolcezret kell fizetni évente.

A havi 2 ingyenes tranzakción (150 000 Ft-ig) túlmenően többe kerül majd a készpénzfelvétel minimális és maximális díja.

Már az ATM-es készpénzbefizetésért és az egyenleglekérdezésért is fizetni kell.

A késedelem és a hitelkeret túllépésének költsége, valamint a zárlati díj is emelkedett.

Az OTP után várhatóan a többi nagy bank is lépni fog, és megemelik áraikat a következő hónapoktól.

Áprilistól a hitelesek is többet fizetnek

A lakáshiteleknél és a babaváró támogatásnál, illetve a személyi kölcsönöknél többek között az alábbi tételek emelkednek inflációarányosan a legnagyobb hazai pénzintézetnél:

hitelbírálati díj;

folyósítási jutalék;

szerződésmódosítási díj;

ügyintézési díj;

hitelbiztosítéki felülvizsgálat költsége.

A különadó miatt fizethetnek többet az ügyfelek

2021 közepétől minden alkalommal nagyot drágultak a banki költségek, amikor csak azt a jogszabályok lehetővé tették a pénzintézeteknek, aminek nyilvánvaló oka a történelmi magaslatokat elért infláció, valamint a kormány által kivetett extraprofitadó. A költségeket pedig a pénzintézetek az ügyfelekre hárítják.

Több bank között az OTP üzletszabályzatában is szerepel az a kitétel, hogy a Központi Statisztikai Hivatal inflációs adatai alapján emelhetik a díjaikat.

A bankszámláknál egyébként nincs ilyen szigorú kitétel, a pénzügyi szolgáltatók akár év közben is változtathatnak ezen termékeik árazásán.

(Horváth Balázs)