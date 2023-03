Bár logikus lehetne, nem a vármegyék és a főispánok miatt szólítja ÚRNŐNEK illetve ÚRNAK ügyfeleit újabban az OTP banki telefonos applikációja.

A legnagyobb hazai bank alkalmazásának felhasználói nem is egy fordítási hiba miatt láthatják mostanában nevük mellett a szokatlan megnevezéseket.

Ellenben a 444 kérdésére válaszolva az OTP elárulta:

Az úr illetve az úrnő az ügyfelek hivatalos megszólítására használatos a bankban az ügyfélkommunikáció során, ezt azonban a mobilbanki felület belépő oldalán frissítjük, és csak az ügyfélnevet fogjuk feltüntetni.

Nagyot drágul az ÚRNŐKNEK és az URAKNAK a bankolás

Az OTP Bank szinte minden lakossági termékét átárazta márciusi kezdettel. Szinte nincs olyan díj, amely a hónap elejétől ne kerülne többe. A változás érinti az egyszeri és a rendszeres, illetve a csoportos beszedési megbízásokat is.

Például a nem ingyenes készpénzfelvételi tranzakciók díja is nőtt, a pénztárban és az ATM-eknél is nőtt az ilyen esetben minimum kifizetendő összeg. A számlavezetési díj havi mostantól néhányszáz forinttól akár közel hatezer forintba is kerülhet. A számlacsomagtól is nagyban függ ez az összeg, de még az is befolyásolja, hogy papíralapon vagy elektronikus úton kéri az ügyfél a számlakivonatot.

Egy sima forint alapú betéti kártyáért az eddigi 6712 forint helyett közel nyolcezret kell fizetni évente.

A havi 2 ingyenes tranzakción (150 000 Ft-ig) túlmenően többe kerül majd a készpénzfelvétel minimális és maximális díja.

Már az ATM-es készpénzbefizetésért és az egyenleglekérdezésért is fizetni kell.

A késedelem és a hitelkeret túllépésének költsége, valamint a zárlati díj is emelkedett.

Az OTP után várhatóan a többi nagy bank is lépni fog, és megemelik áraikat a következő hónapoktól.