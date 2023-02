A Penny-Market Kft. átlagosan 17 százalékkal emeli munkavállalóinak bérét április 1-jétől – közölte a kiskereskedelmi áruházlánc az MTI-vel. Bérkorrekcióra idén 3,6 milliárd forintot fordít a cég, közölte Kazatsay Eszter, a Penny magyarországi kommunikációs vezetője.

A bér mellett a cég dolgozói kapnak cafeteriajuttatást is valamint teljesítmény-prémiumot és 86 százalékos hozzájárulást a helyi közösségi közlekedési bérletek árához. A saját gépjárművel munkába járóknak kompenzációként a cég a hatályos kormányrendeletnek megfelelően, kilométerenként 30 forintot fizet.

A Penny-Market Kft. 1996 óta működik Magyarországon. Az áruházlánc 228 üzletet, három logisztikai központot üzemeltet és csaknem ötezer dolgozót foglalkoztat. A vállalat 2022-ben az előzetes becslés szerint 400 milliárd forint éves nettó árbevételt ért el. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint 2021-ben 4452 dolgozót foglalkoztató vállalat nettó árbevétele 321,577 milliárd forint volt, 4,374 milliárd forint adózott eredmény mellett.

Több áruházlánc is hozzányúlt a bérekhez

Több kereskedelmi áruházlánc is hozzányúlt a bérekhez. Az Aldi Magyarország 2023. januárjától tíz százalékkal emelte a béreket, de a tavalyi évben kétszer, januárban 8 százalékkal emelte meg minden munkavállalója fizetését, júliusban pedig pozíciótól függően 8-19 százalék közötti bérfejlesztést valósított meg. A legtöbb dolgozó bére egy év leforgása alatt 26-37 százalékkal emelkedett – erről itt írtunk bővebben.

A kereskedelemben szintén létkérdés a munkaerő megtartása, és a kereskedőkre is igaz, hogy nem csak az árakat emelték, de ezzel növelték nyereségüket is.

A Tesco idén 5,7 milliárd forintot fektet az áruházakban és logisztikai központokban dolgozó munkatársai bérébe, amely így a tavalyi bérmegállapodáshoz képest átlagosan 15 százalékkal emelkedik március 1-jétől.

A Spar Magyarország Kft. is már január elején megegyezett a 2023-as bérfejlesztésekről a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével (KASZ). A megállapodás szerint a 13. havi juttatás, a SPAR Hűségprogram és a munkavállalók 15 százalékos vásárlási kedvezménye is megmarad.

A Sparnál elérhető legalacsonyabb alapbér a próbaidőt követően bruttó 330 ezer forint. A gazdasági szempontból kiemelt térségekben a legalacsonyabb bruttó alapbér 350 ezer forint lesz.

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó áruházaknál pedig további havi bruttó 10 ezer forint juttatás illeti meg a kollégákat. Az üzletek méretétől, forgalmától és üzleti teljesítményétől függően az áruházak középvezetői alapbére ezzel egy időben bruttó 380 és 540 ezer forint közötti sávban lesz. 2023-ban a SPAR Hűségprogram révén a munkatársak továbbra is kihasználhatják a jubileumi juttatás és a SZÉP kártya előnyeit. Ezután is megmarad a 13. havi juttatás, valamint rendelkezésre áll a 15 százalékos dolgozói vásárlási kedvezmény havi 120 ezer forint vásárlási összeghatárig, amely természetesen jár az új belépő kollégák számára is.

A gépkocsival történő munkába járás költségét kilométerenként 35 forint megfizetésével téríti meg a Spar.

Az Auchannál egyelőre nincs bérmegállapodás. Az áruházlánc ajánlata a szakszervezet szerint sztrájkfeszültségbe hajló elégedetlenséget szült a dolgozók körében. Az Auchan vezetése sajnálja a történteket.