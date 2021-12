Palocsay: miért engedik, hogy kifoszthassák az óvatlan netes vásárlót?

Rohamtempóban fejlődik és nyer egyre nagyobb teret az internetes kiskereskedelem itthon is, amely azonban az elmúlt évek vírusválságos időszakaiban azt is megmutatta, hogy komoly lemaradása van a szabályozásban, a felhasználói oldalán is. A Napi.hu videós podcastjában Palocsay Gézát, a Jófogás és a Használtautó weboldalakat működtető Adevinta Hungary ügyvezetőjét kérdeztük a miértekről és a hogyan továbbról.