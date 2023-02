Presszió sem hiányzik a toborzó kampányból, amellyel próbálják részvételre bírni a háziorvosokat az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) által irányított új ügyeleti rendszerben – írja a Népszava.

A toborzás még Hajdú-Bihar megyében is zajlik, noha ott már február elsejétől az új rendszer működik, de még nem sikerült annyi háziorvost bevonni, hogy a nekik szánt feladatot elláthassák. Arról, hogy pontosan hány háziorvos szerződött a feladatra, az OMSZ nem ad pontos adatokat.

Háziorvosok szerint a járási ügyeletközpontok környékén praktizálókat „tájékoztató” értekezletekre hívják, amelyen megpróbálják az odaérkezőket „meggyőzni”, hogy írják alá az OMSZ ügyeleti szerződését. Ezeken a fórumokon a tájékoztatás arra is kiterjed, hogy mi minden történhet azokkal, akik nem írnak alá. Így például elhangzott, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) szerződést bonthat az ügyeleti munkát visszautasítókkal, de olyasmi is, hogy lista készülhet róluk a belügyminiszter számára.

Egyes kollegiális vezetők valótlanságot állítva akarnak megfélemlíteni háziorvosokat, így rábírva őket, hogy írják alá az új ügyeleti szerződést

– írta a Magyar Orvosi Kamara a honlapján. Valamint etikai eljárással fenyegették meg azokat a kollegiális vezetőket, akik ily módon próbálják eltántorítani a jogos tiltakozástól a háziorvosokat.

Kunetz Zsombor orvos a Facebookon megosztotta a Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatal háziorvosoknak írt levelét, amelyben azt állítják: „a jogszabály szerint azok is kötelesek részt venni az ügyeleti ellátásban, akik nem írják alá a szerződést.”

A lap szerint az OMSZ vezetői az elmúlt másfél héten többször is arról számoltak be, hogy az új rendszer „zökkenőmentesen” elindult, de még február 2-án is arra kérték a háziorvosokat, hogy a balmazújvárosi ügyeleti pontra 17, a püspökladányira 15, a hajdúhadházira 10 üres napra vállaljanak ügyeletet.