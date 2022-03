Az orosz-ukrán háború a magyar lakosságban is bizonytalanságot keltett, amit csak fokozott, hogy csődbe ment az egyik, korábban stabilnak tartott bank. A Napi.hu is beszámolt arról, hogy a háború kitörése után sokan álltak sorban a pénzváltóknál valutáért, és az útlevelek iránti kereslet is megugrott.

A biztonsági tartalék fogalma is átértékelődött. Korábban a váratlan kiadások egy-egy háztartási gép cseréjéről, egy komolyabb fogászati kezelésről, autójavításról szóltak. A háború kapcsán azonban más gondolatok is befészkelték magukat az emberek fejébe, például az, hogy végszükség esetén az országból is menekülni kell.

A Pulzus Kutató 2021 közepén már elkészített egy felmérést a Napi.hu számára, amelyben arról kérdezte a lakosságot, mekkora vésztartalékot tart szükségesnek a családja, háztartása számára. Ebben a lakosság mindössze harmada nyilatkozott úgy, hogy több mint kétmillió forintnyi vésztartalékra van szüksége, főleg a községekben élők és a felsőfokú végzettségűek mondták ezt. A nagyobb vésztartalék akkor azért lehetett indokolt, hiszen sok családot érinthetett kedvezőtlenül a koronavírus-járvány, pontosabban az ezzel járó korlátozások, a kieső jövedelmek több hónapon át történő pótlására valóban komolyabb összegek kellettek.

Ezt kell tudni a kutatásról A Pulzus Kutató felmérése 1000 fő megkérdezésével történt, a válaszok reprezentálják a magyar felnőtt lakosság véleményét. Ez azt jelenti, hogy az adatok nem, kor, iskolai végzettség és településtípus szerint a magyar alapsokasági adatoknak megfelelően tükrözik a felnőtt, 18 pluszos lakosság véleményét.

Több pénz kell a nyugodt alváshoz

Az új, reprezentatív felmérés alapján azonban még sötétebben látják a jövőt a magyarok. A válaszadók 38 százaléka szerint kell már legalább 2 millió forintos vésztartalék, sőt a magyarok 18 százaléka szerint ötmillió forintnál is többre van szükség ahhoz, hogy anyagi értelemben nyugodt lehessen a család. A legtöbb válaszadó (33 százalék) szerint 1-2 millió forint tartalék is elégséges, legfeljebb félmillió forintos tartalék viszont most már csupán 8 százalék szerint elegendő, míg tavaly félévkor még tíz százalék mondta azt, hogy ennyivel elégedett.

A férfiak ezúttal is valamivel több biztonsági tartalékot tartottak szükségesnek, mint a nők, de a különbség nem számottevő. A nők között kicsivel magasabb volt azok aránya, akik félmillió vagy 1-2 millió forintos tartalékot tartanak szükségesnek, míg a férfiaknál többen jelölték meg, hogy 2-5 millió vagy 5 millió forint fölötti félretett pénz mellett érzik biztonságban magukat.

A korosztályonkénti bontás már nagyobb eltéréseket mutatott. Ahogy tavaly, most is a fiatalabb generációk tartották szükségesnek a viszonylag legmagasabb biztonsági tartalékot. Ennek lehet az is az oka, hogy ez a generáció az, amelyiknek gondoskodnia kell a gyerekeiről, míg az idősebbek jellemzően csak magukra kell költsenek. A 18-39 évesek elenyésző hányada nyilatkozott úgy, hogy félmillió forint megtakarítás már elegendő a nyugodt élethez. Ugyanakkor ennek a korosztálynak több mint a fele 500 ezer-2 millió forint félretett pénz mellett már nyugodtan alszik, és nem is nőtt a körükben tavaly óta azok aránya, akik ennél többet tartanak szükségesnek.

A középkorú réteg a legaggodalmasabb ezen a téren, 20 százalék mondta azt, hogy 2-5 millió, és szintén 20 százalék azt, hogy minimum 5 millió forintos biztonsági tartalékot tart szükségesnek. Ez hatalmas növekedés, hiszen fél éve még csak 32 százalékuk szerint volt szükség több mint 2 millió forintra. Az idősebbek még jobban megijedtek, 38 százalékuk mondta, hogy minimum 2 millió forintra van szüksége, ezen belül 18 százalék 5 millió forint fölötti összeget jelölt meg, 2021 közepén csupán 28 százalékuk érezte úgy, hogy 2 millió forintnál többre van szükség tartalékként.

A diplomások és a budapestiek több tartalékot akarnak

Az iskolai végzettség alapján készült bontás még nagyobb eltérést mutat. Az alapfokú végzettségűek - jellemzően alacsonyabb jövedelmű réteg - kisebb vésztartalékkal is beérik, míg a felsőfokú végzettségűek körében kimagasló azok aránya, akik legalább ötmillió forintot tartanak szükségesnek. Az alapfokú végzettségűek legnagyobb arányban 1-2 millió forintot tartanak szükségesnek, az érettségivel rendelkezőknél 2-5 millió forint volt a leginkább jellemző összeg, a felsőfokú végzettségűek a legnagyobb arányban 5 millió forint fölöttit jelöltek meg.

A legnagyobb változás tavalyhoz képest a középfokú végzettségűek körében történt. Bő fél évvel ezelőtt 36 százalékuk nyilatkozott csak úgy, hogy 2 millió forintnál nagyobb biztonsági megtakarításra van szüksége, most 54 százalék mondta ezt. Az alap- és felsőfokú végzettségűek körében az ilyen magas vésztartalékot fontosnak tartók aránya tavaly nyár óta nem változott.

A települések alapján végzett bontás is komoly eltéréseket mutat. Budapesten kimagasló, 27 százalékos azok aránya akik legkevesebb ötmilliós vésztartalékot gondolnak szükségesnek. Csaknem minden második fővárosi nyilatkozott úgy, hogy minimum 2 millió forintra van szüksége ezen a címen. Az előző felmérésben még csak 35 százalék vélekedett így. A megyeszékhelyen élők többsége - 60 százalék - 1-5 millió forint közötti összeget jelölt meg, a fővárosiakhoz képest viszonylag kevesen nyilatkoztak úgy, hogy 5 millió forint alatt nem alszanak nyugodtan. Ebben a körben is drámaian megugrott azonban azok aránya, akik 2 millió forint fölötti összeget jelöltek meg, 27-ről 42 százalékra.

A kisebb városok lakói szerényebbek, félmillió és kétmillió forint közötti vésztartalékot tartott szükségesnek a válaszolók több mint fele, az ennél nagyobb összeget választók aránya sem nőtt olyan drámai mértékben, mint a nagyobb településen élők esetében. A falvak lakói legjellemzőbb módon 1-2 millió forintot tartanak elegendőnek, a nagyobb tartalékra vágyók aránya ebben a csoportban tavaly óta nem is növekedett.