Az elmúlt két esztendőben bő két hónapra pedig be is kellett zárniuk a ruházati butikoknak, ami nagyot faragott a piacukból. Olyannyira, hogy a járvány legnagyobb boltos vesztesei így a ruházati boltok lettek - írja a blokkk.com.

Hiába vásároltak a magyarok 2021-ben közel ötödével több ruhadarabot vagy éppen cipőt, mint egy évvel korábban, a ruhás, cipős boltok piaca mennyiségben még mintegy 10 százalékkal elmarad a járvány előtti 2019-es vásárlásoktól. A turkálók sem állnak jobban, hiába nőtt a piacuk 2021-ben 12 százalékkal, darabban, kilóban.

Idén viszont jó az esélye annak, hogy 2022-ben ledolgozzák ezt az elmaradást.

A ruházati piac változásának éppen az volt az egyik iránya, hogy feladva a szakboltos tagozódást, egyre több áruház kínált ruhaféleségeket is, egy magára valamit is adó diszkont például minden további nélkül kínál ruhás holmikat nem messze a tejföltől, vagy a kenyértől.

Az előbbiek nyomán már nem véletlen, hogy a ruházati vásárlások teljes értékét nézve - a szakboltok mellett a többi árushelyet is figyelembe véve - alig látni elmaradást a járvány előtti szinthez képest. A webáruházak is több ruhaféleséget adtak el ebben az időben.

A szakboltok súlya a járványidőszak változásai következtében így visszaesett, negyedéről harmadára. A bő két hónap bezárás (2020-ban és 2021-ben), a home office, a digitális oktatás végül ehhez vezetett, azzal, hogy 2021 egészében az átlagot nézve drágulás alig volt, csak decemberben ugrott 3 százalék környékére – még úgy is, hogy magára valamit is adó ruhás bolt akció nélkül nehezen tud megélni.

Néhány nagyobb ruhás lánc piaca* előző üzleti év legutóbbi üzleti év H&N 74 64 Deichmann 45 38 Office Shoes 39 35 New Yorker 28 25 Reserved** . 25 Players Room 22 16 C&A 34 21 CCC 24 20 Humanic 10 7 Háda 15 10 milliárd forint, legutóbb két üzleti év bruttó árbevétele *a szakboltok forgalmának több mint 40 százalékát adják **a korábbi üzleti évben beszámolási időszakot váltott Forrás: Elektronikus Beszámoló Portál

A ruhapiac is nagyobbrészt a nagyoké, tarol a fast fashion Magyarországon is, de azért a vásárló választhat más bevásárlóutat is magának. Ott van a megszámlálhatatlan kínai, vietnámi bolt, a sportruházat áruházak, és a lépcsőházak aljára hajdanán bezsúfolt butikok egy része is. A ruhás láncok egy további részének pedig, a márkahordozóknak mérsékeltebb a piaci súlya.

A hagyományos boltok mellett kínál ruhákat egy halom webáruház is, részben összefonódva az áruházaikkal. Ez azonban olyan terep, ahol a ruhás webáruház magyar nyelvű honlapja mögött egy külhoni székhely is állhat, ami csak az általános szerződési feltételekből derül ki, ha egyáltalán magyar nyelven is feltüntetik.