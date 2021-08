Sinopharm vakcinával oltottak tömegei keresik azokat az oltópontokat, ahol most biztosan mRNS oltóanyaggal, vagyis Pfizerrel, vagy Modernával oltanák őket be harmadjára – idézi a Népszava riportját a hvg.hu. Ezeket az oltópontokat viszont korántsem egyszerű fellelni, hiszen – mivel a hivatalos rendelet szerint bármely vakcinára bármi beadható – az oltópontra jelentkezők nem tudhatják azt előre, hogy a lefoglalt időpontban éppen milyen vakcina áll rendelkezésre. Így többen vannak, akik nem jelentkeznek be és egymás között csereberélik az információt arról, hogy hova érdemes menniük.

Van olyan oltópont, a Kelen Kórház, ami vállalta, hogy adnak mRNS vakcinát azoknak, akiknek az első két dózisuk a Sinopharm volt és nincs mérhető antitestszintjük. Az intézményben az ilyen jellegű oltások augusztus 12-én kezdődnek – mondta el Kövesd Zsuzsanna, a kórházat működtető cég vezetője a Népszavának. Kövesd kiemelte, hogy eddig 220-an jelentkeztek náluk, ők három nap alatt kaphatják meg a vakcinát.

QP | Quality Placement

A háziorvosok egy része azonban nem akar belekeveredni a „vakcinatotóba”: oltópontra irányítja azokat a pácienseit, akiknek nem felel meg a harmadikként felkínált vakcina. A Népszava által megszólaltatott egyik háziorvos szerint ő úgy kalkulál, hogy korábban beoltott pácienseinek fele kéri majd a harmadik dózist is. Szerinte elsősorban a sinopharmosokat kellene újra végigoltani.