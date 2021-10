Szentendre a Postás szabadstrand fejlesztésére 29,8 millió forint vissza nem térítendő turisztikai támogatást nyert el tavaly decemberben a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ). Az önkormányzat szerint rajtuk kívül álló okok miatt nem tudták időre befejezni a projektet, ezért határidő-hosszabbítási kérelmet nyújtottak be, de a Magyar Turisztikai Ügynökség formai hibákra hivatkozva elutasította az önkormányzat kérelmét, és a teljes fejlesztési összeget visszakéri - írja a 24.hu.

A fejlesztési pénzt többek között kamerarendszer kiépítésére, stéghosszabbításra és zuhanyfelújításra kapták.

Most a strandnyitási engedély is kérdésessé vált, ugyanis évek óta probléma, hogy kiömlik a fekália Szentendrénél és ilyenkor gyorsan le is kell zárni a strandot.

Az önkormányzat az év elején hónapokon keresztül levelezett az Nemzeti Népegészségügyi Központtal, majd megszakadt ez a folyamat. "Csak telefonon értük el őket, végül április környékén azt mondták, hogy valószínűleg megkapjuk az engedélyt júniusban. Viszont a strandfejlesztési projektet jegeltük, hiszen minden bizonytalanná vált" – nyilatkozta az alpolgármester.

Bár a hosszabbítási kérelmet beadták a fenti okokra hivatkozna, az MTÜ elutasította azt.

Az alpolgármester azt is megjegyezte, hogy az MTÜ évekkel ezelőtt már megítélt egy több milliárdos turisztikai fejlesztést Szentendrének, 2020-ban viszont „mondva csinált okokra hivatkozva” visszavonta a támogatást a választás után.

Az MTÜ a 24.hu-nak azt írta, hogy "a pályázati kiírás szerint a megvalósítási határidő 2021. május 31-én lejárt, de a fejlesztést még csak el sem kezdte a város, ezért a támogatói jogviszony megszüntetését kezdeményezték. Hozzátették, hogy a szentendrei önkormányzat a Kisfaludy Strandfejlesztési Program pályázatai során összesen 144,7 millió forint támogatásban részesült, amelyből 114,9 millió forintot a Postás Strand fejlesztésére egy korábbi fejlesztési ütemben már felhasznált és lezárt".