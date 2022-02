A táborárakat sem fogja elkerülni idén a növekedés, de ezt mérsékelni tudja, sőt akár ellensúlyozni is a korai foglalás, amely számos kedvezményt kínál az előre gondolkodó szülőknek. Sokan ugyanis már januárban elkezdik tervezni gyermekeik nyári táboroztatását, de egyre többan vannak olyanok, akik már "időben" foglalnak - mondta a Napi.hu-nak Tóth Béla, a Táborfigyelő ügyvezetője.

A koronavírus-járvány azonban nem csak egzisztenciálisan, de mentálisan is megviselte a családokat: sok szülőtől hallják ugyanis, hogy miközben a gyermekek gyorsan beletanultak a maszkviselésbe, a kötött iskolai vírusszabályok megviselték őket és a táboroktól várják, hogy visszatérjen a gondtalan gyermekkoruk, amikor maszk nélkül, a való életben és nem online játszanak egymással.

Idén rekordok születhetnek

A tavalyi esztendőben 190 ezer gyermek töltött legalább egy hetet hazai nyári táborban a vakáció ideje alatt. Ez megközelítette az eddigi rekordévet, ami a 2019-es szezon volt, ahol 215 ezer táborozót regisztráltak.

"A korai jelentkezések időszakában (január második felétől február hónapig) jelenleg 10 százalékkal magasabb jelentkezői létszámot látunk, mint a tavalyi év azonos időszakában, azaz érdemi esély van rá, hogy meghaladja a táborozó gyerekek száma az utolsó koronavírus-járvány előtti év adatait" - mondta Tóth Béla.

Ezen felül a családok anyagi lehetőségei is jobbak most, mint tavaly ilyenkor. Nem voltak olyan korlátozások, amik érintették volna a szülők pénztárcáját, sőt a személyi jövedelemadó-visszatérítés is nagyobb büdzsét biztosíthat a táborokra - véli a Táborfigyelő ügyvezetője.

Egyre többet költenek táborokra

2019-ig jellemző volt, hogy minden évben növekedett a táborokra költött összeg, ezzel együtt a táborban eltöltött hetek száma is. A tavalyi évben átlagosan 40-43 ezer forintot költöttek a szülők gyermekenként táborra, ami statisztikailag 1,2 hetet jelentett vakációs lehetőségekben.

A Szép-kártyákra érkező béren kívüli juttatásokat ráadásul több módon is fel tudják használni a szülők. Idén év végig meghosszabbították az alszámlák közötti átjárhatóságot, tehát a vendéglátás fülről is fizethetőek a gyermektáborok, és a táboroztatók több mint harmada már elfogadja a Szép-kártyát is fizetőeszközként. Emellett természetesen a személyi jövedelemadó visszatérítése is nagy segítség lesz a szülőknek - véli Tóth.

"Az előző évben a hatalmas táborozói létszám okán a népszerűbb táborok többségénél pótturnusokat kellett kiírni, valamint várólistákat kellett vezetni, hogy minden gyermek részére tudjanak a táborszervezők helyet biztosítani. Úgy látjuk, hogy idén, a tavalyi év tapasztalatából is kiindulva, több hetet terveznek a táboroztatók, hogy a tavalyi problémákat orvosolni tudják" - mondta el lapunknak.

Az időpont is döntő lehet

A tábortémák népszerűségét tekintve már most látszik, hogy folytatódik a trend: a szülők fele-fele arányban választanak napközis és ottalvós tábort. Ezen felül az idei évben magasabb a jelentkezések száma Budapestről, illetve nagyvárosokból az olyan típusú vakációs lehetőségekbe, ahol a vidéki, tanyai élettel ismerkednek meg a gyerekek.

A táborválasztásnál fontos az ár, de Tóth azt kéri a szülőktől, hogy ne csak ár alapján, hanem ár-érték alapján válasszanak tábort. Attól lesz értékes egy vakációs lehetőség, hogy minél több aktív programja van, minél több élmény és impulzus éri a gyerekeket, ettől fogják igazán jól érezni magukat.