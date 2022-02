Ahogy arról többször beszámoltunk, bár február 14-én lejárt az szja-visszatérítés kiutalásának hivatalos határideje, sokan mégsem kapták vissza a befizetésüket, noha jogosultak lennének. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Napi.hu-val azt közölte, hogy mindenkinek megérkezik az automatikus kifizetés, aki a családi kedvezményt év közben érvényesítette, vagy ha azzal nem élt, de időben beadta a szükséges nyilatkozatokat.

Lapunknak Angyal József adószakértő vázolt egy másik lehetőséget is: félreértések miatt sokaknak egyszerűen nem is járhat a támogatás. A szakember szerint a jogosultak közül csak azok számíthattak február 15-ig az utalásra, akiktől év közben vont le szja-előleget a kifizető. Angyal József ezért azt javasolja, mindenki nézze meg a 21M30-as munkáltatói igazolás 65. Levont adóelőleg sorát, mert pontosan akkora összegre számíthatnak most, mint amennyit itt látnak. (A szakértő magyarázatát itt olvashatja el.)

A kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig tovább cizellálta a helyzetet: elmondta, hogy közel 2 millió ember jogosult a támogatásra, de közülük csak 1,5 millió ember adta be igénylését időben. A kimaradók májusban számíthatnak a második körös kifizetésekre. A dátum pedig árulkodó: ez az szja-bevallások leadásának határideje is.

Viszont most a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján frissült a tájékoztató az elmaradt kifizetésekkel kapcsolatban is. Ahol még tisztáznak pár lehetséges okot, hogy valaki miért nem jutott a pénzéhez, összesen három eshetőséget ismertetnek:

akinek a jogosultságát a rendelkezésére álló adatok alapján minden kétséget kizáróan meg tudta állapítani, akinek a kiutaláshoz szükséges adatait (belföldi fizetési számlaszám vagy postai utalási cím) ismerte, és aki a visszatérítés kiutalásáig nem nyújtotta be a 21SZJA-bevallást.

A harmadik pont jelentheti a kulcsot a legtöbbeknek, mert mint írják: "A VISSZADO-nyilatkozatot már nem lehet benyújtani. Ha a nyilatkozatát nem adta be 2021. december 31-ig, az szja-visszatérítést a 21SZJA jelű bevallásban igényelheti, az adóbevallási tervezet kiegészítésével vagy önállóan benyújtott bevallásban."

A honlap szerint a NAV március 1-én kezdheti meg a kifizetéseket. Mivel az előre elkészített bevallások csak a hónap végétől elérhetők az ebev-portálon, ha valaki nem kapott utalást, akkor be kell adni a bevallását. Ezt manuálisan, a megfelelő igazolásokkal az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással teheti meg. Ebbe ügyfélkapus azonosítással lehet belépni. Az alkalmazás baloldali menüjének ÚJ NYOMTATVÁNY pontjára kattintva lehet kikeresni a bevallást, valamint ha valaki elakad, akkor itt a KÉRELMEK kategóriában a TEL-adatlapot kell választani, majd következhet a kitöltés, az ellenőrzés és a mentés, ahol kapcsolatba lehet lépni az adóhatóssággal.

Azt is írja a hatóság a honlapján, hogy azok is itt igényelhetik a családosok szja-visszatérítését, akiknek le is vonják a családi kedvezményt, mégsem kaptak pénzt. "Az szja-bevallási tervezet kiegészítésével vagy az önállóan benyújtott 21SZJA-bevallásban igényelheti az szja-visszatérítést az, aki 2021-ben munkáltatótól, kifizetőtől származó, összevont adóalapba tartozó jövedelmet szerzett, a családi kedvezményt év közben érvényesítette, de a kiutaláshoz szükséges adatokról nem nyilatkozott 2021. december 31-ig (elmulasztotta a VISSZADO nyilatkozatot leadni), és ezekről a családi pótlékot folyósító szerv sem szolgáltatott adatot a NAV-nak" - olvaható a honlapon.

A nyomtatványok kitöltésénél figyelni kell, hogy megfelelők legyenek a családi kedvezményre jogosító gyermekek azonosító adatait, azt, ha a magánszemély a családi kedvezményre magzat után jogosult, a kedvezmény összegét és a kiutalási adatokat (belföldi fizetési számlaszámot vagy a postacímet), annak a magánszemélynek az azonosító adatait, aki ugyanazon gyermek után jogosult a családi kedvezményre.

Ugyanezeket az adatokat kell megadnia annak is - valamint a 21SZJA-beadványban kell jeleznie -, aki nem ért egyet a kiutalt összeggel. Ezt az adóhatóság megvizsgálja.

Ha valaki az ONYA-használatához nem ért, két dolgot tehet: felkeres egy könyvelőt, vagy kivárja az automatikus bevallást és annál jelzi a problémát. Az szja-visszatérítések kiutalás a kitöltött nyomtatványokkal március 1-től igényelhető, az automatikus bevallás esetén májustól.