Az egészségügyi államtitkár szerint a kötelező orvoskamarai tagságot megszüntető, kedden elfogadott törvénymódosítás az orvosokat védi, az új ügyeleti rendszer pedig az eddiginél sokkal jobb feltételeket teremt számukra. Takács Péter a Magyar Nemzetnek azt is kifejtette, hogy a magyar baloldal az emberek egészségügyi ellátását is képes veszélyeztetni a hatalomért, és minden alkalmat megragad, „hogy az Európai Bizottsághoz szaladgáljon Magyarországnak ártani”.

A lap pénteki számában megjelent interjúban Takács Péter kijelentette, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) nem a kormányt helyezi nyomás alá, hanem a betegbiztonságot veszélyezteti azzal, hogy visszaél a hatalmával, és azokat az orvosokat fenyegeti, akik esküjükhöz híven egyszerűen csak dolgozni és gyógyítani akarnak.

A most elfogadott törvénymódosítással ezt az eszközt kivettük a kamara kezéből, tulajdonképpen a saját kollégáinkat, az orvosokat védjük meg, akik ezentúl a kamarai tagság nélkül is dolgozhatnak

– magyarázta a Belügyminisztérium államtitkára.

Hangsúlyozta azt is, hogy az új struktúrában részt vevő kollégáknak sokkal jobb feltételeket tudnak kínálni. Az országos átlag alapján a bruttó orvosi órabér 4000-4500 forint volt, amely most az új ügyeleti rendszer bevezetésével több mint duplájára – hétköznap 9000, hétvégén 11 000 forintra – emelkedik, mert a profitorientált, ellátást szervező cégeket kikapcsolják a rendszerből – mondta.

MOK: egy ítélet született, ezért cselekedni kell A kormány hazugságok alapján indított durva támadást a Magyar Orvosi Kamara ellen, mondta egy rendkívüli sajtótájékoztatón Kincses Gyula a MOK elnöke. Kiemelte: minden legális, jogorvoslati lehetőséget kihasználnak, hitelrontásért pedig pert fognak kezdeményezni a Belügyminisztérium ellen.

„Tehát több pénzt tudunk adni az orvosoknak és azoknak az asszisztenseknek is, akik eddig bruttó 1500 forintos órabért kaptak. Őket most hétköznap 2900, hétvégén 3500 forintos bruttó órabérrel tudjuk foglalkoztatni, a mentőtisztek és a kiterjesztett hatáskörű ápolók díja pedig még magasabb lehet” – ismertette az államtitkár.

Arra, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyében a rezidensek segítségével fogják ellátni az ügyeletet, elmondta: szakorvosok és rezidensek is segítenek, de mind olyanok, akik megfelelnek az ügyeleti részvételre vonatkozó jogszabályoknak. „Ha a MOK által felbujtott orvosok bojkottja folytatódni fog, a megyei kórház orvosai is részt fognak venni az ügyeletben, ráadásul némelyikük még magasabb óradíjban fog részesülni, mint amit a kórházban kapna. A kollégák tehát helytállnak addig is, ameddig a kamara által megfélemlített háziorvosok vissza nem nyerik a bátorságukat ahhoz, hogy önkéntesen csatlakozzanak” – fogalmazott az államtitkár.