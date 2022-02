Több iskolában elkezdődött a hétfői kétórás figyelmeztető sztrájkban részt vevő pedagógusok különböző módszerekkel történő szankcionálása - írja a Népszava a munkabeszüntetést szervező érdekképviseletekre, a Pedagógusok Szakszervezetére (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetére (PDSZ) hivatkozva..

A PSZ alelnöke, Totyik Tamás elmondása szerint tudnak olyan intézményről, ahol a diákok nemrég intelligenciatesztet írtak, ezek javítását, értékelését csak azoknak a pedagógusoknak kell elvégezniük, akik hétfőn sztrájkoltak. De van olyan iskola is, ahol arra utasították a tanárokat, hogy a KRÉTA e-naplóban úgy könyveljék el a sztrájk miatt elmaradt órákat, mintha megtartották volna azokat.

Hasonló esetről értesült a PDSZ is, melynek országos választmányi tagja, Nagy Erzsébet maga is látott egy erről szóló levelet, amit egy tankerületi igazgató küldött ki az intézményeknek. Az utasítás szerint minden pedagógusnak be kell írnia a saját órarend szerinti óráját és meg kell jelölnie a hiányzó diákokat is. Amennyiben az érintett pedagógus sztrájkolt, az órai tananyaghoz azt kell beírnia: pedagógus-sztrájk.

Nagy Erzsébet szerint a tankerületeknek ezzel az a célja, hogy adminisztrációs szinten láthatatlanná tegyék a sztrájkot, emellett, ha az óra „hivatalosan” meg volt tartva, a hiányzó tanulók, akiknek a szüleik nem kértek gyermekfelügyeletet a sztrájk idejére, igazolatlan hiányzást kaphatnak – vagyis a tanárokat, diákokat, sőt a szülőket is büntetik egyszerre.

A PDSZ tud olyan esetről is, amikor egy pedagógust azért akartak megbüntetni, mert értesítette a szülőket a sztrájkról, az intézményvezető végül a többi tanár kiállása miatt mondott le erről. Továbbá van olyan iskola is, ahol a tankerület vezetése a sztrájk után jött rá, hogy az idei évre - költségvetési okokra hivatkozva – nem áll módjában a korábbi mértékben biztosítani azt az összeget, amit az igazgató pótlékként oszthatna szét a pedagógusok között. Mindezen túl a PDSZ értesülései szerint egyes tankerületeknél elkezdték bekérni azoknak a tanároknak a nevét, akik az adott intézményben a sztrájkot szervezték.

A tanársztrájkkal egyébként a magyarok többsége egyetért - derül ki a Pulzus Kutató Napi.hu megbízásából készített friss felméréséből. A válaszadók 18 százaléka kevesli a tanárok fizetését, de szerintük nem sztrájkkal, hanem másképp kellene érvényesíteniük a követeléseiket.