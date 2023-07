A Bolt védjegyhasználati gyakorlatát sérelmező beadványt küldött Budapest Főváros Önkormányzatának az Országos Taxis Szövetség, ebben egyenlő versenyfeltételeket szorgalmaznak a hagyományos taxis társaságokkal, a javaslat ugyanakkor kimondva-kimondatlanul az észt hátterű technológiai vállalat kiszorítását célozza – írja az Index.

2016 nyarán a sorozatos taxis tüntetések hatására az Uber végül kivonult a magyar piacról. Az Index birtokába került levél tanúsága szerint Metál Zoltán, az OTSZ elnöke arra kérte az önkormányzatot, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint kijelölt közlekedésszervező által a Bolt HTX Kft., illetve a vele érvényes szerződésben álló vállalkozások részére 2021-ben megadott személytaxi-szolgáltatási engedélyeket semmisítsék meg, azok ugyanis Metál meglátása szerint jogellenesek.

Mennyire szabályos a Bolt logója?

A szakmai érdekvédelmi szervezet vezetője elsősorban a Bolt védjegyhasználati gyakorlata miatt lépett a tettek mezejére. Indoklása szerint a hatályos jogi szabályozás a közgyűlési rendeletben meghatározott módon, pontosan meghatározza, a személytaxin milyen egységes szabadjelző és logó helyezhető el, amitől védjegyoltalom alatt álló szabadjelzővel lehet csak eltérni. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha mind a szabadjelző, mind pedig a logó védett.

Az OTSZ elnöke a Bolt taxik ajtaján lévő logóval is tüzetesen foglalkozott, amely zöld alapon fehér betűvel és sajátos betűtípussal tartalmazza a cég nevét. Metál szerint a „BOLT TAXI” szóvédjegy az leírtakon mellett már csak a tartalmi különbség miatt sem alkalmas a logó levédettségének igazolására. Ezek alapján megállapítható, hogy az a döntés, amellyel a BKK jóváhagyást adott a Bolt HTX Kft. diszpécserszolgálatnak és a vele szerződésben álló vállalkozásoknak az egységestől eltérő szabadjelző felszerelésére, a logó személytaxik ajtajain való elhelyezésére, súlyosan és egyértelműen jogsértő – véli az OTSZ vezetője.

Bécs turisztikai csomópontjainál kialakított taxiállomásokon egymás mellett békésen megférnek a hagyományos taxik, a Bolt és az Uber taxik is. „Itt az Uber is visel szabadjelzőt, és működik benne a taxaméter” – számolt be a tapasztalatokról Metál Zoltán. Meglátása szerint, ha egyformák a feltételek és az elvárások, akkor nyugalom van, az utas választ a kínálatból, ahogy egy jól szabályozott versenypiacon ez működik.