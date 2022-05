„Értelmezhetetlennek”, „nonszensznek” nevezte a Népszava megkeresésére egy, a Mol százhalombattai finomítóját közelről ismerő szakember az olajcsoportnak azt az állítását, hogy az egység jelenleg legfeljebb 35 százalékban lenne képes nem orosz forrású kőolajat feldolgozni. Az olajcég szerint az arány jelentős emelése – netán az orosz olaj teljes elhagyása – 500-700 millió dollár értékű beruházást igényelne.

A magyar kormány az orosz olaj bojkottjára vonatkozó uniós elképzeléseket azzal az érvvel vétózza, hogy az ország egyetlen finomítóját Százhalombattán működtető Mol „ilyen gyorsan” nem képes átállni más forrású nyersanyag üzembiztos feldolgozására. Ha ez igaz lenne, a behozatali tilalom valóban veszélyeztetné a hazai üzemanyag-ellátást, vagyis az ország működését. Az orosz olajjal szembeni összuniós fellépés tehát hovatovább attól függ, hogy a Mol érdemben változtat-e szakmai álláspontján, de legalábbis világos menetrend szerint megkezdi-e az átállást.

A lap forrása szerint alapvetően nem műszaki, hanem gazdasági megfontolások lehetnek az előbbi érvelés mögött. Az orosz olajért mindig is kevesebbet kellett fizetni az egyéb forrásból – alapvetően valamely tengeri kikötőből – beszerezhető fajtáknál. Ennek oka nem csak a tengerinél olcsóbb csővezetékes szállítás, hanem az is, hogy az orosz olaj viszonylag magas kéntartalma miatt rosszabb minőségű, vagyis mélyebb feldolgozást igényel a térségünkből gazdaságosan elérhető fajtáknál. Igaz, léteznek az orosznál rosszabb minőségek is.

Az a molos érvelés ugyanakkor, hogy a finomító csak többségben orosz kőolajat képes üzembiztosan feldolgozni, szakértőnk számára értelmezhetetlen. Egy finomító ugyanis – adott keretek között, illetve megfelelő üzemviteli intézkedések mellett – szinte bármilyen kőolajjal képes meghibásodás nélkül „megbirkózni”. A szakértő szerint a nagy mennyiségben elérhető alapanyagok közül leginkább csak a - szakmérnökök által egymás között csak a nyersolajfajták „aljaként” emlegetett – nehéz típusú venezuelait nem ajánlaná a Molnak.

Mi sem bizonyítja inkább a százhalombattai finomító alkalmasságát, mint hogy a kezdetektől dolgoztak itt fel belföldi kitermelésű kőolajat is. Összességében a Népszava forrása azzal a hasonlattal érzékeltette ezt a hozzáállást, mintha valaki azt képzelné, hogy csak egyetlen típusú gépjárművel tudna biztonságosan eljutni a munkahelyére.