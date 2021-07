Nem lesznek könnyű helyzetben az orvosok, amikor arról kell dönteniük, hogy milyen vakcinát adjanak harmadik oltásként pácienseiknek - írja a Népszava. Kásler Miklós szakminiszter a hétvégén arról beszélt: noha a döntés a háziorvosoké, a tárca minden esetben a vakcinák variálását támogatja, azaz akár azt is, hogy Pfizerre a kínai Sinopharmmal oltsanak rá.

Pedig csak elvétve vannak olyan tudományos kutatások, amelyek az efféle vakcinamixek hatásait vizsgálták. Az egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező gyártónál, a Pfizernél is még csak a közeljövőben zárulnak azok a klinikai vizsgálatok, amelyekben a saját oltóanyaguk harmadik adagjának felhasználását tesztelték. Mivel klinikai vizsgálatok nem támasztják alá, jelenleg nem támogatják az oltóanyagok felcserélhetőségét és kombinált alkalmazását – mondta a Népszavának Vereckei Péter, a Pfizer Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. (Komolyabb számok oltások keveréséről egyelőre csak az Pfizer és az AstraZeneca mixeléséről van. Korábban tudósok azt feltételezték, hogy bármilyen fajtájú oltásra az mRNS-vakcina lehet az, amit biztonsággal rá lehet oltani, a többiek esetében ezt kérdésesnek vélték, de erről még nincsenek tudományosan alátámasztott válaszok. Nem véletlen, hogy a WHO vezető kutatója is óvatosságra intett az oltások keverését illetően - a szerk.)

Arra a kérdésre, hogy mit ajánl betegeinek harmadik oltásként, Komáromi Zoltán budai háziorvos azt felelte: ő biztosan megvárja az erről szóló új eljárásrendet. Azonnal érvénytelenné válna ugyanis a felelősségbiztosítása, ha orvosként olyan eljárást alkalmazna, amire nincs megismerhető szakmai protokoll. Ráadásul, ha a harmadik oltástól a páciensének bármilyen egészségkárosodása lenne, övé lenne a felelősség.

Mint mondta, eddig is a miniszter és az országos tisztifőorvos adta ki az eljárási rendeket, így reméli, hogy ezúttal is hamarosan kézhez kapja. Megjegyezte: szerinte óriási felelőtlenség átruházni a harmadik oltásról szóló döntést a háziorvosra úgy, hogy a témában még elérhető tudományos közlemény sincs.